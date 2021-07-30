Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

30 случаев индийского штамма и ответ мэрии водителям с закрытыми номерами: итоги дня

30 июля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Белгородской области у 30 человек обнаружили индийский штамм коронавируса, мэрия продолжает борьбу с недобросовестными водителями, а в Роспотребнадзоре рассказали, что не отстраняют от работы людей, которые привились, но контактировали с заражёнными. О главных новостях пятницы, 30 июля, — в обзоре от ИА «Бел.Ру».

Сколько заражённых новыми штаммами?

В Белгородской области с мая по июль обнаружили 30 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Ещё пять случаев пришлось на британский штамм. 16 заболевших — жители Таджикистана и Киргизии.

Индийский штамм более заразный, предупреждают в Роспотребнадзоре. Доказательств того, что он протекает в более тяжёлой форме, нет. А вот инкубационный период у новых штаммов короче — от трёх до семи дней.

В Белгородской области выявили 30 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
Узнать подробнее

Неплательщики не скроются

Мэрия Белгорода продолжает борьбу с водителями, которые закрывают номера, чтобы не платить за парковку. Если номера закрыты или частично закрыты, их сфотографируют и передадут в ГИБДД. Госавтоинспекторы установят владельца авто и после его оштрафуют.

Помимо этого, в Белгороде продолжается рейд судебных приставов по водителям, которые накопили штрафы за парковку. У одного горожанина уже арестовали иномарку.

Хитрость с закрытием номеров машин больше не спасёт белгородцев от штрафа за парковку
Узнать подробнее

Отстраняют не всех

В Роспотребнадзоре рассказали, что белгородцев, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса, не отстранят от работы, даже если они контактировали с заражёнными. За вакцинированными контактными сотрудниками не будут наблюдать врачи, ПЦР-тест им тоже не назначат.

Всего же, по словам главного санитарного врача региона Елены Оглезневой, за минувшую неделю на предприятиях Белгородской области зарегистрировали 125 случаев заболевания. Однако крупных очагов заражения в организациях нет.

Привитых белгородцев, которые общались с больным ковидом, не отстраняют от работы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Фейковые письма от имени Гладкова и назначение в правительстве: новости 27 июляМусор из Land Cruiser и жалоба в Генпрокуратуру на белгородского учителя: темы дняОсобая экономическая зона, суворовское училище и снижение цен на продукты: темы дня
#Новости#Штраф#Роспотребнадзор#Итоги#Коронавирус#Парковка#Белгородская область#Индийский штамм#Номера#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18