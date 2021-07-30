30 случаев индийского штамма и ответ мэрии водителям с закрытыми номерами: итоги дня

В Роспотребнадзоре рассказали, что белгородцев, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса, не отстранят от работы, даже если они контактировали с заражёнными. За вакцинированными контактными сотрудниками не будут наблюдать врачи, ПЦР-тест им тоже не назначат.