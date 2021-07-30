30 случаев индийского штамма и ответ мэрии водителям с закрытыми номерами: итоги дня

В Белгородской области с мая по июль обнаружили 30 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Ещё пять случаев пришлось на британский штамм. 16 заболевших — жители Таджикистана и Киргизии.
Индийский штамм более заразный, предупреждают в Роспотребнадзоре. Доказательств того, что он протекает в более тяжёлой форме, нет. А вот инкубационный период у новых штаммов короче — от трёх до семи дней.
Мэрия Белгорода продолжает борьбу с водителями, которые закрывают номера, чтобы не платить за парковку. Если номера закрыты или частично закрыты, их сфотографируют и передадут в ГИБДД. Госавтоинспекторы установят владельца авто и после его оштрафуют.
Помимо этого, в Белгороде продолжается рейд судебных приставов по водителям, которые накопили штрафы за парковку. У одного горожанина уже арестовали иномарку.
В Роспотребнадзоре рассказали, что белгородцев, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса, не отстранят от работы, даже если они контактировали с заражёнными. За вакцинированными контактными сотрудниками не будут наблюдать врачи, ПЦР-тест им тоже не назначат.
Всего же, по словам главного санитарного врача региона Елены Оглезневой, за минувшую неделю на предприятиях Белгородской области зарегистрировали 125 случаев заболевания. Однако крупных очагов заражения в организациях нет.