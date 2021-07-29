В Белгородскую область завезли поражённую «маленькой бестией» клубнику

Напомним, что в 2020 году Белгородскую область атаковали азиатские божьи коровки. Учёный объяснил это тем, что тогда для насекомых в регионе наступила «волна жизни», чему поспособствовал благоприятный климат. В целом такие божьи коровки безвредны, но могут у некоторых вызвать аллергические реакции.