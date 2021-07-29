В Белгородскую область завезли поражённую «маленькой бестией» клубнику

Posted 29 июля 2021, 14:45
Published 29 июля 2021, 14:45
Modified 1 декабря, 07:00
Updated 1 декабря, 07:00
В Белгородской области в импортной клубнике обнаружили азиатскую ягодную дрозофилу сузуки. Партия ягод оказалась заражена. Пока это единственный в 2021 году случай в регионе.
Ягодная дрозофила сузуки — опасный для растений вредитель. Насекомое поражает не только подгнившие плоды, но и свежие, а также хорошо размножается. Садоводы региона ещё не сталкивались с вредителем, но следят за ситуацией и отмечают любые изменения.
По словам специалистов, природно-климатические условия Белгородской области не самые подходящие для распространения азиатской дрозофилы. Однако вредитель вместе с ягодами и плодами может попасть в другие, более благоприятные южные регионы.
Напомним, что в 2020 году Белгородскую область атаковали азиатские божьи коровки. Учёный объяснил это тем, что тогда для насекомых в регионе наступила «волна жизни», чему поспособствовал благоприятный климат. В целом такие божьи коровки безвредны, но могут у некоторых вызвать аллергические реакции.