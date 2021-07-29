bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2021, 14:45

Published 29 июля 2021, 14:45

Modified 1 декабря, 07:00

Updated 1 декабря, 07:00

В Белгородскую область завезли поражённую «маленькой бестией» клубнику

29 июля 2021, 14:45
Насекомое, которое ещё называют сузуки, опасно тем, что повреждает в том числе свежие плоды и очень хорошо размножается. Подробнее о «маленькой бестии» рассказали в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В Белгородской области в импортной клубнике обнаружили азиатскую ягодную дрозофилу сузуки. Партия ягод оказалась заражена. Пока это единственный в 2021 году случай в регионе.

Ягодная дрозофила сузуки — опасный для растений вредитель. Насекомое поражает не только подгнившие плоды, но и свежие, а также хорошо размножается. Садоводы региона ещё не сталкивались с вредителем, но следят за ситуацией и отмечают любые изменения.

По словам специалистов, природно-климатические условия Белгородской области не самые подходящие для распространения азиатской дрозофилы. Однако вредитель вместе с ягодами и плодами может попасть в другие, более благоприятные южные регионы.

Напомним, что в 2020 году Белгородскую область атаковали азиатские божьи коровки. Учёный объяснил это тем, что тогда для насекомых в регионе наступила «волна жизни», чему поспособствовал благоприятный климат. В целом такие божьи коровки безвредны, но могут у некоторых вызвать аллергические реакции.

#Новости#Общество#Белгородская область#Россельхознадзор#Клубника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика