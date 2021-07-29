Нефинансовые сервисы Сбербанка в три раза увеличили объем выручки за первое полугодие

Как отметил Алексей Басов, заместитель председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые итоги первого полугодия Сбера интересны не только цифрами и высокими показателями, но и тем, что Сберу удалось вывести высокотехнологичные решения на рынок, который удовлетворяет потребностям клиентов всей экосистемы.