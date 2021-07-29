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Posted 29 июля 2021, 19:23

Published 29 июля 2021, 19:23

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Нефинансовые сервисы Сбербанка в три раза увеличили объем выручки за первое полугодие

Нефинансовые сервисы Сбербанка в три раза увеличили объем выручки за первое полугодие

29 июля 2021, 19:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка втрое выросла за первое полугодие 2021 года. Теперь данный показатель составляет 74,7 миллиарда рублей.

Как сообщает newsnn.ru, высокий рост прибыли продемонстрировал облачный сервис SberCloud. За первые полгода выручка платформы составила 3,7 млрд руб. (увеличение в пять раз).

Технические решения Сбера становятся все более масштабными. Так, с сервисами Сбера, включая технологическую платформу Platfom V, маркетплейс смартапов SmartMarket, SberCloud, работают 25 000 внешних разработчиков, что показывает 9-кратный рост.

Кроме того, Сбер запустил в работу такие новые продукты, как платформа видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, генерирующая с помощью цифровых персонажей контент.

Около 6 млн человек стали клиентами виртуальной системы помощи «Салют». Ассистент доступен во многих умных устройствах — SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, операционная система Салют ТВ, Салют для отелей.

Для виртуального ассистента уже разработано свыше 500 сторонних приложений.

Как отметил Алексей Басов, заместитель председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые итоги первого полугодия Сбера интересны не только цифрами и высокими показателями, но и тем, что Сберу удалось вывести высокотехнологичные решения на рынок, который удовлетворяет потребностям клиентов всей экосистемы.

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