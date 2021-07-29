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Posted 29 июля 2021, 11:34

Published 29 июля 2021, 11:34

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

На больницу скорой медпомощи в Белгороде нужно 5,5 млрд рублей

29 июля 2021, 11:34
Сюжет
Медицина
По словам врио губернатора, с таким объёмом регион самостоятельно не справится. В связи с этим он попросил президента России поддержать проект и по возможности выделить средства из резервного фонда, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Владимир Путин и Вячеслав Гладков обсудили социально-экономическое развитии Белгородской области в ходе встречи по видеосвязи 29 июля. Врио губернатора отдельно упомянул о больнице скорой медицинской помощи, которую планировали построить ещё до его прихода в регион.

Уже был до меня подготовлен проект больницы скорой медицинской помощи, общая стоимость — 5,5 миллиарда рублей. Встречался с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, он приезжал к нам, я прилетал к нему, потребность он подтверждает, что нам необходимо.Вячеслав Гладков

По словам врио губернатора, регион не сможет сам справиться с таким объёмом. Гладков попросил главу государства поддержать проект и по возможности выделить средства из резервного фонда.

Вместе с тем врио губернатора отметил, что в Белгородской области медицина находится на достаточно высоком уровне и что ему есть с чем сравнить, поскольку он за пять лет работал в разных регионах.

Напомним, что Вячеслав Гладков обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко строительство больницы скорой медицинской помощи в январе. Тогда говорилось, что медучреждение рассчитано на 463 места.

#Новости#Владимир Путин#Медицина#Больница#Губернатор#Вячеслав Гладков#Скорая медицинская помощь
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