На больницу скорой медпомощи в Белгороде нужно 5,5 млрд рублей

Posted 29 июля 2021, 11:34
Published 29 июля 2021, 11:34
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Владимир Путин и Вячеслав Гладков обсудили социально-экономическое развитии Белгородской области в ходе встречи по видеосвязи 29 июля. Врио губернатора отдельно упомянул о больнице скорой медицинской помощи, которую планировали построить ещё до его прихода в регион.
Уже был до меня подготовлен проект больницы скорой медицинской помощи, общая стоимость — 5,5 миллиарда рублей. Встречался с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, он приезжал к нам, я прилетал к нему, потребность он подтверждает, что нам необходимо.Вячеслав Гладков
По словам врио губернатора, регион не сможет сам справиться с таким объёмом. Гладков попросил главу государства поддержать проект и по возможности выделить средства из резервного фонда.
Вместе с тем врио губернатора отметил, что в Белгородской области медицина находится на достаточно высоком уровне и что ему есть с чем сравнить, поскольку он за пять лет работал в разных регионах.
Напомним, что Вячеслав Гладков обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко строительство больницы скорой медицинской помощи в январе. Тогда говорилось, что медучреждение рассчитано на 463 места.