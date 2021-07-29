Гладков попросил у Путина разрешение на суворовское училище в Белгородской области

Posted 29 июля 2021, 10:59
Published 29 июля 2021, 10:59
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Врио губернатора пообщался по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, рассказал о своей работе на посту и попросил помощи по нескольким направлениям.
Одно из них — патриотическое воспитание. Глава региона попросил разрешения на строительство в Белгородской области суворовского училища.
Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение — Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эту тему развить. Вокруг есть большое количество военных училищ — в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов. Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что обсуждал эту тему с сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым и что тот идею поддержал.