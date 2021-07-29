Гладков попросил у Путина разрешение на суворовское училище в Белгородской области

Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение — Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эту тему развить. Вокруг есть большое количество военных училищ — в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов. Вячеслав Гладков