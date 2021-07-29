Что такое чипирование вакциной от коронавируса

Конечно, поначалу вся эта информация кажется полной ерундой и плодом больного воображения. Однако у этой теории много сторонников, в числе которых люди весьма известные и даже авторитетные. Так, известно, что прославленный режиссер Никита Михалков посвятил один из выпусков своей авторской программы «Бесогон ТВ» расследованию конспирологической теории Билла Гейтса, уверяя, что тот выступает за «сокращение человечества». В этой связи хочется действительно разобраться, так ли уж далеки от реальности доводы конспирологов.