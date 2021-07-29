Что такое чипирование вакциной от коронавируса

Posted 29 июля 2021, 11:50
Published 29 июля 2021, 11:50
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Большинство людей с опаской относятся к новому продукту, который не прошел многолетних испытаний. Есть и такие, кто отказывается из-за страха: наслушавшись о чипировании людей через вакцину, они ни в какую не хотят делать прививку, опасаясь стать объектом тотальной слежки.
Еще на заре пандемии, когда только появился уханьский штамм коронавируса, стала активно развиваться теория об искусственном происхождении COVID-19. Мол, синтетическая инфекция специально создана для того, чтобы путем естественного отбора сократить население планеты, а тех, кто выживет, превратить в биороботов.
Таким образом, мировая элита хочет захватить наконец мировое господство и стать во главе планеты, каждый житель которой будет иметь свой уникальный идентификационный код. Именно для того, чтобы «оцифровать» каждого человека на земле, и была придумана вакцинация – так можно будет под предлогом прививки ввести человеку чип, превратив его в объект своего подчинения.
Считается, что стоит за всей это конспирологической теорией не кто иной, как Билл Гейтс. Вероятно, такая идея распространилась потому, что Гейтс действительно возглавляет фонд, который занимается разработкой вакцины от коронавируса. Якобы план миллиардера прост – распространение искусственно созданного коронавируса, а потом вуаля – и преподнесение на блюдечке спасительной вакцины, с помощью которой будет произведено массовое чипирование мирового населения.
Конечно, поначалу вся эта информация кажется полной ерундой и плодом больного воображения. Однако у этой теории много сторонников, в числе которых люди весьма известные и даже авторитетные. Так, известно, что прославленный режиссер Никита Михалков посвятил один из выпусков своей авторской программы «Бесогон ТВ» расследованию конспирологической теории Билла Гейтса, уверяя, что тот выступает за «сокращение человечества». В этой связи хочется действительно разобраться, так ли уж далеки от реальности доводы конспирологов.
Согласно теории «новых масонов», чипирование планируется провести в момент вакцинации – то есть одновременно с препаратом введут и тот самый пресловутый микрочип.
Эту версию тут же подняли на смех эксперты в области искусственного интеллекта и IT – и нанотехнологий. По их словам, если речь идет действительно об управлении человеческим интеллектом и биороботизации, то чип должен быть сродни мощному компьютеру. И в этой связи создать чип с возможностями персонального компьютера, чтобы он еще к тому же проходил через отверстие иглы шприца – задача пока утопическая.
Возможно, разработка таких чипов уже и ведется. Но только представьте, каких баснословных денег они будут стоить. Вряд ли наше государство задумается о подобных расходах в весьма сомнительных целях.
Иными словами, теория о чипизации посредством вакцины пока не имеет под собой серьезных оснований прежде всего по причине того, что наука и технологии еще не шагнули столь далеко.
Наиболее впечатлительные последователи теории о чипировании с горящими глазами рассказывают о том, что место укола вакциной может выступать в качестве магнита – к нему притягиваются монетки, ложки, вилки и другие мелкие предметы, сделанные из железа.
При этом есть и наглядные доказательства этих слова: в том же самом “ТикТоке” полно роликов, демонстрирующих подобные фокусы. Впечатлившись этим зрелищем, многие и вовсе начинают думать, что в предплечье действительно находится намагниченный чип.
Почему же так происходит? И есть ли этому какое-то разумное объяснение? Так, специалисты НИЦЭМ имени Н. Гамалеи -именно в этом учреждении создали первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» - уверяют, что о чудесах говорить не приходится. Вирусолог НИИ Анатолий Альтштейн отмечает, что подобный эффект магнита может вызывать слабое воспаление в месте, куда пациенту ввели вакцинный препарат. Врачи солидарны с учеными, уверяя, что в препаратах не содержится компонентов, которые могли бы вызвать эффект магнита.
Если теория о том, что место укола магнитится, еще похожа на вымысел, то опасения, что вакцина будет способствовать заражению коронавирусом имеют под собой определенную логику.
Действительно, многие аргументируют отказ от вакцинации боязнью заразиться. Ведь не секрет, что были случаи, когда даже после иммунизации люди попадали в больницу с ковидом. Специалисты отмечают, что подобные прецеденты случаются не потому, что в ней (вакцине) содержится коронавирус. Просто иммунная система вырабатывает антитела к вирусу не мгновенно, ей нужно определенное время.
Таким образом, причина проста: если пациент заболел после вакцинации, значит, заразился он еще до нее или в самые первые дни, когда антитела еще попросту не сформировались.
Что касается составляющих вакцинного препарата, то среди них нет штамма коронавируса как такового. К примеру, если говорить о «Спутнике V», то он состоит из неспособного к размножению человеческого аденовируса. В его ДНК встроен ген белка шипа коронавируса. Именно он раздражающим образом действует на нашу иммунную систему, и последняя начинает вырабатывать антитела.
Также вирусологи напоминают: антигены вырабатываются в течение 42 дней, поэтому все это время пациенту, получившему прививку, стоит поберечься, так как он все еще будет уязвим к инфекции.
Вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», по слухам, якобы могут влиять на генетический код пациента. Этот миф вирусологи тоже развенчивают с улыбкой. Так, доктор Маргарита Романенко отметила, что задействовать генную инженерию в создании вакцины было бы на данный момент невыполнимой идеей – в России пока еще нет столь глобальной научной базы для реализации подобных проектов.
Аденовирусы, которые содержатся в вакцине, никак не могут встроиться в ген пациента, так как для этого необходимо выполнение ряда определенных биологических условий. Перед ними стоит другая задача – доставить ковидный белок к клеткам иммунной системы, чтобы стимулировать ее на выработку антител.
Слухи и байки, которые сегодня муссирует население, есть не что иное, как проявление страха перед чем-то неизведанным и неизвестным. Новый вирус, который всего полтора года назад вторгся в нашу жизнь, еще до конца не изучен, не распознан. Он продолжает преподносить все новые и новые сюрпризы, растягивая время пандемии, как резину.
Конечно, в такой ситуации людям трудно сохранять спокойствие и излучать уверенность. Особенно когда СМИ ежедневно нагнетают обстановку и каждый раз бьют тревогу из-за растущей статистики заболеваемости. Есть еще и другие возмутители спокойствия. К примеру, антипрививочники, которые периодически организуют негативные информационные вбросы. Сегодня задача любого разумного человека – фильтровать всю поступающую информацию, чтобы принять правильное решение относительно вакцинации.