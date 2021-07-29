Белгородской области для решения проблем с очистными нужна помощь федерального центра

Posted 29 июля 2021, 11:29
Published 29 июля 2021, 11:29
Modified 29 июля 2022, 13:04
Updated 29 июля 2022, 13:04
Состояние воды, особенно летом, — одна из проблем Белгородской области, которые обсудили Путин и Гладков.
Глава региона рассказал, что с этой проблемой постараются справиться в течение года. Сложнее ситуация обстоит с водоотведением в пяти муниципалитетах, на решение проблем требуются большие финансовые вложения.
Речь идёт о Старом Осколе, Губкине, Прохоровке, Белгороде и Корочанском районе. Общий объём необходимых инвестиций составляет 11 млрд рублей.
Нам сейчас при распределении 4,4 млрд выделяют, но у меня общий объём 11 миллиардов. Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса. Потому что вода и канализация — понятно, что не просто болезненные, а необходимые инфраструктурные решения, без которых мы получим достаточно сложную ситуацию. Вячеслав Гладков
Президент России отметил, что Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами.
«Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем», — добавил Путин.