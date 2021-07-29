Белгородской области для решения проблем с очистными нужна помощь федерального центра

Нам сейчас при распределении 4,4 млрд выделяют, но у меня общий объём 11 миллиардов. Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса. Потому что вода и канализация — понятно, что не просто болезненные, а необходимые инфраструктурные решения, без которых мы получим достаточно сложную ситуацию. Вячеслав Гладков