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Posted 29 июля 2021, 11:29

Published 29 июля 2021, 11:29

Modified 29 июля 2022, 13:04

Updated 29 июля 2022, 13:04

Белгородской области для решения проблем с очистными нужна помощь федерального центра

29 июля 2021, 11:29
Сюжет
Губернатор
Во время общения с президентом Путиным врио губернатора региона рассказал о проблемах с водоотведением в нескольких районах области и попросил финансовой помощи на решение вопроса.

Состояние воды, особенно летом, — одна из проблем Белгородской области, которые обсудили Путин и Гладков.

Глава региона рассказал, что с этой проблемой постараются справиться в течение года. Сложнее ситуация обстоит с водоотведением в пяти муниципалитетах, на решение проблем требуются большие финансовые вложения.

Речь идёт о Старом Осколе, Губкине, Прохоровке, Белгороде и Корочанском районе. Общий объём необходимых инвестиций составляет 11 млрд рублей.

Нам сейчас при распределении 4,4 млрд выделяют, но у меня общий объём 11 миллиардов. Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса. Потому что вода и канализация — понятно, что не просто болезненные, а необходимые инфраструктурные решения, без которых мы получим достаточно сложную ситуацию. Вячеслав Гладков

Президент России отметил, что Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами.

«Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем», — добавил Путин.

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#Евгений Грицков#Новости#Экономика#Владимир Путин#Губернатор#Водоотведение#Вячеслав Гладков
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