Банк «Открытие» ввёл в эксплуатацию ЦОД для компаний финансовой группы

Технологический партнёр «Открытия» в запуске дата-центра — компания «Инфосистемы Джет». С её помощью стало возможно создать и реализовать технологии, благодаря которым доступные мощности будут масштабированы под задачи компаний группы. Кроме того, разработки позволят запускать в работу новые машинные залы для серверного оборудования.