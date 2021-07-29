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Posted 29 июля 2021, 08:22

Published 29 июля 2021, 08:22

Modified 29 июля 2022, 12:39

Updated 29 июля 2022, 12:39

Банк «Открытие» ввёл в эксплуатацию ЦОД для компаний финансовой группы

29 июля 2021, 08:22
Банк «Открытие» запустил в работу новый центр обработки данных (ЦОД) для решения задач компаний финансовой группы «Открытие».

Дата-центр позволит сделать единой разрозненную инфраструктуру, которая ранее представляла собой 35 разных серверных площадок. Дата-центр размещён в Москве, это второй целевой высокодоступный центр обработки данных, позволяющий централизованно управлять IT-ресурсами, пишет newsnn.ru.

Старший вице-президент, директор департамента IT-инфраструктуры Андрей Иващенко подчеркнул, что объединение элементов инфраструктуры позволит внедрить новые финансовые технологии и обеспечит доступность и надёжность существующих приложений. ЦОД сможет оперативно реагировать на рост бизнеса и клиентского спроса.

Технологический партнёр «Открытия» в запуске дата-центра — компания «Инфосистемы Джет». С её помощью стало возможно создать и реализовать технологии, благодаря которым доступные мощности будут масштабированы под задачи компаний группы. Кроме того, разработки позволят запускать в работу новые машинные залы для серверного оборудования.

Общая площадь дата-центра — 4000 кв. м. В настоящий момент установлены 192 серверные стойки, подключённые к бесперебойному электроснабжению, всего должны работать 422 стойки. Они будут размещены в четырёх независимых машинных залах, двух залах ввода внешних линий связи, кроссовых и обслуживающих помещениях.

Руководитель отдела продаж центра банковских технологий «Инфосистемы Джет» Владимир Писемский отметил, что в практике создания дата-центров данный проект стал самым крупным за историю компании. Технологии ЦОД отвечают современным требованиям рынка.

Как отметил Писемский, в будущем дата-центр позволит без влияния на бизнес-процессы обеспечивать бесшовные изменения инфраструктуры, наращивать ресурсы, производить обслуживание и ремонт.

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