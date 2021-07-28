В белгородском селе сломали колодец после просьбы к Гладкову его почистить

Posted 28 июля 2021, 13:27
Published 28 июля 2021, 13:27
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Вячеслав Гладков обзвонил несколько жителей Белгородской области, обращения которых взяли в работу, чтобы проверить, как исправили проблему.
Женщина из села Головчино попросила почистить колодец на улице Харьковской. Главе региона доложили, что колодец почистили. Но женщина рассказала, что это не так: после чистки стало только хуже, женщина позвонила ещё раз, рабочие приехали «и сломали колодец совсем».
Гладков позвонил главе Грайворонского горокруга и потребовал, чтобы к восьми часам вечера он отчитался о проведённых на колодце работах.