bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2021, 13:27

Published 28 июля 2021, 13:27

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

В белгородском селе сломали колодец после просьбы к Гладкову его почистить

28 июля 2021, 13:27
Сюжет
Губернатор
С просьбой о чистке колодца в селе Головчино к врио губернатора обратилась местная жительница. Когда Гладков позвонил ей, чтобы узнать, как идут дела, она рассказала, что колодец разобрали.

Вячеслав Гладков обзвонил несколько жителей Белгородской области, обращения которых взяли в работу, чтобы проверить, как исправили проблему.

Женщина из села Головчино попросила почистить колодец на улице Харьковской. Главе региона доложили, что колодец почистили. Но женщина рассказала, что это не так: после чистки стало только хуже, женщина позвонила ещё раз, рабочие приехали «и сломали колодец совсем».

Гладков позвонил главе Грайворонского горокруга и потребовал, чтобы к восьми часам вечера он отчитался о проведённых на колодце работах.

#Евгений Грицков#Новости#Общество#Губернатор#Видеофакт#Жалобы#Вячеслав Гладков#Головчино#Колодец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика