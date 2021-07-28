В белгородском селе сломали колодец после просьбы к Гладкову его почистить

Сюжет Губернатор

С просьбой о чистке колодца в селе Головчино к врио губернатора обратилась местная жительница. Когда Гладков позвонил ей, чтобы узнать, как идут дела, она рассказала, что колодец разобрали.

Вячеслав Гладков обзвонил несколько жителей Белгородской области, обращения которых взяли в работу, чтобы проверить, как исправили проблему. Женщина из села Головчино попросила почистить колодец на улице Харьковской. Главе региона доложили, что колодец почистили. Но женщина рассказала, что это не так: после чистки стало только хуже, женщина позвонила ещё раз, рабочие приехали «и сломали колодец совсем». Гладков позвонил главе Грайворонского горокруга и потребовал, чтобы к восьми часам вечера он отчитался о проведённых на колодце работах.