Родители школьников из Пензы пожаловались на белгородского учителя в Генпрокуратуру

На встрече Владимира Путина с победителями форума АНО «Россия — страна возможностей» Федотов предложил проводить мероприятия, в ходе которых преподаватели могли бы повысить свою компетентность в соцсетях, чтобы раскрыть профессиональный потенциал и быть на одной волне с детьми. Кроме этого, учитель из Белгорода предложил президенту стать блогером. Путин пообещал над этим подумать.