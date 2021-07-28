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Posted 28 июля 2021, 07:06

Published 28 июля 2021, 07:06

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

Родители школьников из Пензы пожаловались на белгородского учителя в Генпрокуратуру

28 июля 2021, 07:06
Сюжет
Нарочно не придумаешь
Им не понравилось видео учителя-блогера Андрея Федотова в TikTok в рамках челленджа #Деньучителя2020. Отрывки из обращения в ведомство Совет родителей опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

У Совета родителей Пензы возникли вопросы к творчеству белгородского учителя Андрея Федотова, а именно к его видеозаписям в TikTok. Авторы жалобы изучили его страницу в соцсети и явно остались недовольны содержимым. В качестве примера они привели видеоролик, который вышел в рамках челленджа #Деньучителя2020.

Выходит, что Министерство просвещения рекламирует таких блогеров-«учителей», приглашая к сотрудничеству. А дети подписываются на таких «достойных кумиров», «освещающих образовательную повестку в социальных сетях», ориентируются на них, копируют поведение.из записи Совета родителей Пензы в Instagram

Судя по записи, Совет родителей Пензы ранее обращался в Минпросвещения и не первый раз направляет заявление в Генпрокуратуру.

В комментариях к записи мнения разделились. Одни называют Андрея Федотова «креативным молодым человеком», отмечают, что озвучка в видео взята из КВН, и просят не искать «крайнего». Другие называют увиденное «издевательством над детьми».

Как сообщили в телеграм-канале «Белгород № 1», сам Андрей Федотов ответил, что теперь прокуратуре придётся просматривать его видеоролики, «дико, конечно же, смеяться и искать в них состав преступления».

Андрей Федотов — учитель английского языка. Ранее он попал в топ учителей-блогеров из TikTok, на которых нужно подписаться, по версии портала «Вести образования».

На встрече Владимира Путина с победителями форума АНО «Россия — страна возможностей» Федотов предложил проводить мероприятия, в ходе которых преподаватели могли бы повысить свою компетентность в соцсетях, чтобы раскрыть профессиональный потенциал и быть на одной волне с детьми. Кроме этого, учитель из Белгорода предложил президенту стать блогером. Путин пообещал над этим подумать.

#Новости#Общество#Родители#Учитель#Нарочно не придумаешь#Генпрокуратура#Белгород#Пенза#TikTok
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