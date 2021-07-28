От демонтажа до озеленения: как появляются детские и спортивные площадки в Белгороде

Posted 28 июля 2021, 09:33
Published 28 июля 2021, 09:33
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
По сообщению администрации Белгорода, выбор проектов, а также схемы расположения детских игровых и спортивных площадок утвердила комиссия, созданная по приказу первого заместителя мэра Белгорода. При разработке каждого проекта учитывались расположение объекта, его площадь и пожелания жителей города. Своё мнение 2279 белгородцев выразили в онлайн-голосовании. Горожане выбрали понравившиеся проекты и высказали свои замечания.
В мэрии добавили, что для каждого типа детских игровых и спортивных площадок применили наиболее разнообразное и универсальное оборудование, предусмотрели зоны тихого отдыха, освещение и общее благоустройство, а также озеленение.
Как отметил начальник производственно-технического отдела компании-подрядчика ООО «Белгороддорстрой» Дмитрий Башминов, всё оборудование для детских игровых и спортивных площадок утверждается в соответствии с муниципальным контрактом. Его вид определяет заказчик — администрация областного центра.
Всего мы устанавливаем пять типов детских игровых площадок, которые включают в себя от трёх до 11 элементов — качели двойные, «Гнёзда», горки с лесенкой, качалки на пружинах, песочницы, качалки-балансиры, сетки для лазания в виде пирамиды, канатные тоннели, шары на пружинах. Также устанавливаем пять видов спортивных площадок. Это огороженные баскетбольные и мини-футбольные поля, а также площадки для воркаута. На спортивных площадках устанавливаются футбольные ворота, баскетбольные кольца, а также сетки для игры в бадминтон или волейбол. На площадках для воркаута — тренажёры для занятий на открытом воздухе.Дмитрий Башминов
При этом эксперт добавил, что основное требование при строительстве и благоустройстве этих объектов — безопасность. Поэтому на всех этапах строительства и установки площадок ведётся строгий контроль за качеством исполнения работ в соответствии с нормативными требованиями и проектной документацией.
В ходе строительных работ все площадки огораживаются при помощи сигнальных лент, ставятся предупреждающие знаки, вешаются таблички. Всё делается для того, чтобы ни дети, ни взрослые не пострадали и не навредили своему здоровью.
В целом, устройство площадки занимает от полутора до двух недель.
Процесс строительства нового объекта состоит из нескольких этапов. Изначально проводится демонтаж старого оборудования, затем проходят подготовительные работы (разработка грунта под площадку, установка поребриков, устройство слоя основания из песка, щебня). Далее компания-подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие (основание будущей площадки), травмобезопасное бесшовное покрытие из резиновой крошки, производит работы по мощению дорожек тротуарной плиткой. Затем специалисты устанавливают детское игровое и спортивное оборудование и малые архитектурные формы. Завершающим этапом является задернение и озеленение территории — завозится чернозём, и территория засевается газоном.
По поводу благоустройства. Это финальный вид работ, который также производится в соответствии с графиком. Наводить порядок и сеять газоны можно только после окончания всех работ по устройству — когда готова сама площадка, на ней установлено всё оборудование, построены подходные пути. Как только эти этапы завершены, ставится задача по благоустройству, и ответственное подразделение выезжает на объект. Бывает, что между окончанием работ по устройству площадки и этапом благоустройства случается пауза. Как правило, она плановая из-за больших объёмов работ и не превышает семи дней. Поэтому хотим успокоить жителей — если ваша площадка уже установлена, то благоустройство будет произведено в ближайшие запланированные сроки. Будут и газоны, и освещение, и скамеечки для отдыха.Дмитрий Башминов
В настоящее время компания-подрядчик производит работы на 55 площадках из 102. Объекты располагаются в микрорайоне Юго-Западный-2.1, в районе Спутника, на улицах Раздобаркина, переулках 1-м Огородном, 1-м Магистральном, а также на ул. 8 Марта и в Орехово-Троицком тупике. Новые площадки появляются и на Харьковской горе — на бульваре Юности, улицах Архиерейская, Спортивная, Будённого, 60 лет Октября, Есенина и Костюкова.
Завершить строительные работы на всех объектах, согласно контракту, планируется до 1 сентября этого года. Сроки производства работ по каждой площадке, адреса их расположения опубликованы на сайте городской администрации.
Срывов не бывает, соблюдение сроков строго контролируется как нами, так и администрацией. Сотрудники мэрии регулярно выезжают на объекты, проверяют качество работ, степень их выполнения в соответствии с графиком.Дмитрий Башминов
В начале месяца в ходе рабочей поездки по Белгороду 22 объекта с детскими игровыми и спортивными площадками посетил глава региона Вячеслав Гладков. По итогам объезда и общения с белгородцами в проекты детских и спортивных площадок были внесены корректировки. Руководитель Белгородской области дал поручение администрации и подрядчику рассмотреть возможность создания теневых навесов на площадках, а также адаптировать спортивные зоны для белгородцев с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, игровые зоны для малышей и подростков на площадках разделят. Песочницы, по просьбам родителей, оснастят навесами и вынесут за пределы игровой территории. Там будет оборудован специальный участок для самых маленьких.
По словам генерального директора предприятия-подрядчика ООО «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна, коррективы коснутся как уже установленных площадок, так и тех, которые только планируются к обустройству.
Мы работаем не для «галочки». Площадки для детей — это наша социальная ответственность. Главная задача — создать комфортное современное пространство для семейного отдыха и полноценного развития детей.Мадат Дарчинян
Стоит отметить, что власти Белгородской области решили выделить дополнительные 500 млн рублей на строительство детских игровых площадок по всему региону. Адреса, где появятся комплексы, опубликует глава области Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях.