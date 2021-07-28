От демонтажа до озеленения: как появляются детские и спортивные площадки в Белгороде

По поводу благоустройства. Это финальный вид работ, который также производится в соответствии с графиком. Наводить порядок и сеять газоны можно только после окончания всех работ по устройству — когда готова сама площадка, на ней установлено всё оборудование, построены подходные пути. Как только эти этапы завершены, ставится задача по благоустройству, и ответственное подразделение выезжает на объект. Бывает, что между окончанием работ по устройству площадки и этапом благоустройства случается пауза. Как правило, она плановая из-за больших объёмов работ и не превышает семи дней. Поэтому хотим успокоить жителей — если ваша площадка уже установлена, то благоустройство будет произведено в ближайшие запланированные сроки. Будут и газоны, и освещение, и скамеечки для отдыха.Дмитрий Башминов