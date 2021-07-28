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Posted 28 июля 2021, 11:40

Published 28 июля 2021, 11:40

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

На пруду под Белгородом зацвели лотосы

28 июля 2021, 11:40
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Фотофакт
В село Быковка сейчас приезжают, чтобы посмотреть на чудо — как цветут розовые лотосы на местном пруду. Журналисты ИА «Бел.Ру» тоже побывали на месте и рассказывают и показывают, как там красиво.

Лотосы в пруду у села Быковка высадили Анатолий и Татьяна Бакановы. Семейная пара привезла семена с Дальнего Востока и сначала выращивала цветы в банках. Потом на пророщенных семенах сделали надрезы и раскидали их в 20 водоёмов.

Прижились они лишь в трёх. Один из них — пруд около Быковки. Из тысячи зёрен выросла целая «плантация». Место обустроили, чтобы приезжающим было удобно смотреть на красоту.

Срывать лотос орехоносный нельзя — он занесён в Красную книгу России. К тому же, унести его всё равно не получится: корневая система создаёт давление в стволе, и если сорвать цветок, давление упадёт и лепестки осыплются.

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