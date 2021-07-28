На пруду под Белгородом зацвели лотосы

Posted 28 июля 2021, 11:40
Published 28 июля 2021, 11:40
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
Лотосы в пруду у села Быковка высадили Анатолий и Татьяна Бакановы. Семейная пара привезла семена с Дальнего Востока и сначала выращивала цветы в банках. Потом на пророщенных семенах сделали надрезы и раскидали их в 20 водоёмов.
Прижились они лишь в трёх. Один из них — пруд около Быковки. Из тысячи зёрен выросла целая «плантация». Место обустроили, чтобы приезжающим было удобно смотреть на красоту.
Срывать лотос орехоносный нельзя — он занесён в Красную книгу России. К тому же, унести его всё равно не получится: корневая система создаёт давление в стволе, и если сорвать цветок, давление упадёт и лепестки осыплются.