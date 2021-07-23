В Белгородском районе первоклассники пойдут в школу в футболках с логотипом

Posted 23 июля 2021, 13:16
Published 23 июля 2021, 13:16
Modified 20 августа 2024, 03:51
Updated 20 августа 2024, 03:51
Согласно документам, для мальчиков и девочек приобретут 2200 белых трикотажных футболок с короткими рукавами по 285 рублей за штуку.
На каждой футболке будет красоваться цветная надпись «Первоклассник Белгородского района», а также герб Белгородского района. Логотип должен располагаться в правой верхней части груди.
Также указывается, что у футболки будет круглый ворот с трикотажной резинкой, силуэт — классический прямой. Ткань будет на 100% состоять из хлопка.
Заказчик футболок — управление образования администрации Белгородского района. Оплатят их из районного бюджета.
Заявки от участников электронных торгов принимаются до 28 июля. Аукцион пройдёт 30 июля в 11:05.