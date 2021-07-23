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Posted 23 июля 2021, 13:16

Published 23 июля 2021, 13:16

Modified 20 августа 2024, 03:51

Updated 20 августа 2024, 03:51

В Белгородском районе первоклассники пойдут в школу в футболках с логотипом

В Белгородском районе первоклассники пойдут в школу в футболках с логотипом

23 июля 2021, 13:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Администрация Белгородского района закупает для первоклассников 2200 футболок с логотипом на сумму 627 тыс. рублей.

Согласно документам, для мальчиков и девочек приобретут 2200 белых трикотажных футболок с короткими рукавами по 285 рублей за штуку.

На каждой футболке будет красоваться цветная надпись «Первоклассник Белгородского района», а также герб Белгородского района. Логотип должен располагаться в правой верхней части груди.

Также указывается, что у футболки будет круглый ворот с трикотажной резинкой, силуэт — классический прямой. Ткань будет на 100% состоять из хлопка.

Заказчик футболок — управление образования администрации Белгородского района. Оплатят их из районного бюджета.

Заявки от участников электронных торгов принимаются до 28 июля. Аукцион пройдёт 30 июля в 11:05.

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#Новости#Общество#Белгородский район#Госзакупки#Эксклюзив#Первоклассники#Первоклассник#Футболки
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