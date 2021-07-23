Топ главных тем с пресс-конференции Вячеслава Гладкова: от жкх до роста пособий

Не смогли обойти стороной на пресс-конференции внутреннюю работу правительства. Так, один из первых вопросов, который журналисты задали Гладкову, был о задержании его бывшего заместителя, которого подозревают в получении взятки в крупном размере, а именно – Евгения Глаголева. Глава региона сообщил, что узнал об аресте далеко не первый, а «на час или два позже, чем подчинённые». Также Гладкова добавил, что стиль его работы не изменился и ко всем сотрудникам органов власти он относится одинаково.