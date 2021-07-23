Топ главных тем с пресс-конференции Вячеслава Гладкова: от жкх до роста пособий

Posted 23 июля 2021, 17:20
Published 23 июля 2021, 17:20
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
С 1 января 2022 года ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, репрессированным и реабилитированным, а также многодетным семьям суммы выплат увеличат на 20%. На эти цели из областного бюджета хотят выделить 500 млн рублей.
Также власти повысят зарплату людям, которые находятся в самой сложной ситуации. По словам Гладкова, с 1 октября работникам бюджетной сферы, а именно помощникам воспитателей, водителям школьных автобусов, дворникам, вспомогательному и обслуживающему персоналу увеличат зарплату на 20%. Этим же категориям граждан с января следующего года проиндексируют заработную плату ещё на 4%.
На вопрос журналиста, снимут ли в регионе ковидные ограничения, если 70% населения сделает прививку, Вячеслав Гладков ответил, что всё зависит от самих белгородцев. В любом случае, жёсткие антикоронавирусные меры наносят ущерб экономике и обычной жизни области, отметил глава региона.
Также Гладков добавил, что область близка к отмене мероприятий в честь Дня города в Белгороде. По словам главы, если ситуация с заболеваемостью не изменится, то праздник не состоится.
Не смогли обойти стороной на пресс-конференции внутреннюю работу правительства. Так, один из первых вопросов, который журналисты задали Гладкову, был о задержании его бывшего заместителя, которого подозревают в получении взятки в крупном размере, а именно – Евгения Глаголева. Глава региона сообщил, что узнал об аресте далеко не первый, а «на час или два позже, чем подчинённые». Также Гладкова добавил, что стиль его работы не изменился и ко всем сотрудникам органов власти он относится одинаково.
Обсудили журналисты с Гладковым и эффективность полиграфа, на котором проверяют всех сотрудников правительства Белгородской области. По словам главы региона, практика показала, что «толку в этом нет». Одним из главных критериев качественной работы чиновника Гладков считает оценку жителей. Также он добавил, что отдел по борьбе с коррупцией «набирает обороты», поэтому некоторые госслужащие скоро покинут свои места.
Спросили у главы региона и о госзакупках. По последним данным, автопарк губернатора закупал 35 новых легковых автомобилей. Как оказалось, машины Lada передадут участковым полицейским, потому что те, которые есть у них сейчас, находятся в неудовлетворительном состоянии, а у каких-то служителей закона авто нет и вовсе.
Также одним из острых моментов стало обсуждение госдолга. По словам Гладкова, к концу года задолженность Белгородской области должна составить порядка 25,5 млрд рублей, сократившись на 21% от уровня прошлого года.
В этом году в Белгородской области должны ввести 1,1 млн м² жилья, однако регион отстаёт от плана на 36%. Тогда в депстрое назвали запоздание сезонным и пообещали успеть к концу года. Среди проблем глава региона отметил снижение темпов строительства ИЖС — Белгородской ипотечной корпорации пришлось перейти на семилетние договоры на строительство дома при выделении участка. Также при возведении частного сектора выявилось много недоделок — отсутствие дорог, социальной инфраструктуры.
Вторым нюансом Гладков выделил сокращение миграционного потока с Севера. Ранее приезжие считали Белгородскую область южным регионом, однако после Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма стали переезжать туда.
Ждать строительства многоквартирных домов рядом с частными пока не стоит — власти опасаются увеличения нагрузки на дороги и недостатка социнфраструктуры. В правительстве будут выбирать вектор развития вместе с архитекторами и застройщиками.
Также одним из вопросов стало повышение тарифов на услуги ЖКХ. Глава региона предположил, что областное правительство плохо работают с населением и недостаточно обсуждает будущее повышение цен. По словам Гладкова, об индексации цен в платёжке стоит начинать говорить за год до их увеличения.
Глава областного правительства дал обещание начать обсуждение со своими заместителями плана по комплексному формированию тарифов на услуги ЖКХ в регионе.
Кроме того, руководитель области отметил, что белгородцам стоит поучиться у Курской области формированию цен на продукты и жильё. По мнению Гладкова, в Белгороде и области сильно завышена цена на квадратный метр жилья. Власти сейчас обсуждают способы выхода из этой ситуации с местными строителями.
Квартиры для детей-сирот
Что касается планового заселения детей-сирот, то в 2022 году власти купят для них ещё 400 жилых помещений за 668 млн рублей. По словам Гладкова, средства на приобретение квартир будут закладывать в бюджет каждый год.
Таким образом, Белгородская область сможет ликвидировать очередь из белгородцев, оставшихся без попечения родителей, не будет проблем с получением жилья.
Не так давно мэрия Белгорода выставила тендер на покупку нового мобильного катка на главной площади области. Потратить на установку местные власти планируют 172 млн рублей. Однако не все остались довольны внешним видом и расположением сооружения.
Руководитель региона, не скрывая эмоций, назвал старый каток на Соборной площади «позором Белгородской области» и отметил, что подобную конструкцию можно считать прошлым веком.
Новый каток будет работать в холодное время года и его разместят рядом с главной ёлкой региона. Кататься на нём можно будет бесплатно, а стоять в очереди не нужно — запись организуют через интернет.
Гладков убеждён — крематорий нужен Белгородской области. Он объяснил это увеличением количества людей и площади кладбищ, а также необходимостью дать человеку возможность выбора.
Говоря о прошлой идее мэрии построить крематорий рядом с микрорайоном Юго-Западный в Белгороде, глава региона отметил, что местные власти не смогли грамотно рассказать жителям о современном сооружении — люди писали Гладкову в личные сообщения, что боятся падающих остатков ногтей и волос в огороды. После этих заявлений строительство крематория в микрорайоне отменили.
По оценке руководителя региона, стратегии развития транспортного сообщения в Белгородской агломерации не было. Гладков заявил, что произошедшее с улицей Щорса и ЕТК – демонстрация «не совсем системного подхода к выполнению задач». Так, несмотря на то, что «картинка» красивая, количество возмущений тоже немаленькое.
Не так давно местный депутат вышла с одиночным пикетом из-за неприятного запаха в Разумном. Вячеслав Гладков сообщил, что ароматы возникают из-за сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также из-за очистных сооружений.
Власти начали работу в этом направлении, и ведомства заводят административные и уголовные дела за нарушение экологического законодательства.
Одна из главных целей Вячеслава Гладкова, по его словам, – решение проблем с водоотведением и водоснабжением в Белгородской области. Власти поставили перед собой задачу закрыть большинство вопросов за два года, однако это только часть, отметил глава региона.
Так, область планирует взять инфраструктурный кредит в 4,4 млрд рублей на системы водоотчистки. Гладков отметил, что если не принять такие экстраординарные меры сейчас, то регион может столкнуться с трагичными последствиями.
По мнению Гладкова, туристическая привлекательность региона несправедливо замыкается только на теме с Прохоровским полем, несмотря на то, что у Белгородской области большой потенциал в гастро-, этно— и сельском туризме.
Также в пример глава региона привёл соседнюю Курскую область, где активно развивают промышленный туризм, устраивая экскурсии на местном горно-обогатительном комбинате. Гладков выразил сожаление в связи с тем, что Белгородская область ещё не начала работу в этом направлении, несмотря на наличие двух ГОКов.
Руководитель Белгородской области отметил необходимость повышения уровня социальной инфраструктуры, ведь, чтобы «затащить москвича», нужен соответствующий уровень.
Так, в Белгородской области может появиться сетевая гостиница крупного федерального холдинга, если Гладкову удастся договориться. Где именно власти хотят возвести комплекс, пока не сообщается.
Помимо этого, с 2022 года в белгородском аэропорте появится десять новых авианаправлений. В ближайшее время Вячеслав Гладков пообещал опубликовать список маршрутов, которые свяжут регион с другими городами.
Глава региона признался, что однажды у него был опыт, когда он не ходил в отпуск четыре года. После такого опыта он оценил важность отдыха, поэтому в отпуск он обязательно пойдёт, но только в том случае, если позволит объём работы, который пока не снижается.
Гладков признался, что у него есть мечта — пройти по пешеходному маршруту от Архыза до Красной поляны.