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Почему в Белгородской области при хороших темпах вакцинации растёт заболеваемость

23 июля 2021, 15:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
По мнению главы регионального депздрава Андрея Иконникова, проблема заключается в непривитых гражданах. Среди вакцинированных болеет только 1,7%. При этом сейчас в регионе заболеваемость коронавирусом держится на уровне ноября 2020 года, сообщает областной оперштаб.

Белгородская область вышла на первое место в России по темпам вакцинации, но заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Проблему прокомментировал глава депздрава Андрей Иконников.

По его словам, заболеваемость в Белгородской области ниже, чем в других регионах. Среди вакцинированных болеет только 1,7%. Большинство тех, кого пришлось госпитализировать, не привились даже первым компонентом — таких 95% пациентов.

Иконников подчеркнул, что сегодня в Белгородской области заболеваемость держится на уровне ноября 2020 года, но с меньшим количеством развёрнутых коек и тяжелобольных.

В ковидных госпиталях сейчас развёрнуто 1785 коек. Заняты они на 80%. Новые койки развернули в Старооскольской окружной больнице и в Борисовской ЦРБ.

На 23 июля в Белгородской области прибавилось 140 заболевших, 101 выздоровевший и четверо умерших пациентов. В стационарах лечатся 1193 человека. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 38 заболевших.

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