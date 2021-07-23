Почему в Белгородской области при хороших темпах вакцинации растёт заболеваемость

Белгородская область вышла на первое место в России по темпам вакцинации, но заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Проблему прокомментировал глава депздрава Андрей Иконников.
По его словам, заболеваемость в Белгородской области ниже, чем в других регионах. Среди вакцинированных болеет только 1,7%. Большинство тех, кого пришлось госпитализировать, не привились даже первым компонентом — таких 95% пациентов.
Иконников подчеркнул, что сегодня в Белгородской области заболеваемость держится на уровне ноября 2020 года, но с меньшим количеством развёрнутых коек и тяжелобольных.
В ковидных госпиталях сейчас развёрнуто 1785 коек. Заняты они на 80%. Новые койки развернули в Старооскольской окружной больнице и в Борисовской ЦРБ.
На 23 июля в Белгородской области прибавилось 140 заболевших, 101 выздоровевший и четверо умерших пациентов. В стационарах лечатся 1193 человека. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 38 заболевших.