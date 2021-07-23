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Posted 23 июля 2021, 09:45

Published 23 июля 2021, 09:45

Modified 1 декабря, 07:47

Updated 1 декабря, 07:47

Госдолг Белгородской области сократится на 7 млрд рублей

23 июля 2021, 09:45
Сюжет
Губернатор
К концу года он должен составить порядка 25,5 млрд рублей. Глава региона отметил, что деньги, которые уходят на госдолг, было бы лучше направить на строительство школ.

На пресс-конференции 21 июля после выхода из прямого эфира врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил с журналистами тему госдолга. По словам чиновника, на начало года задолженность составляла свыше 32 млрд рублей. В связи с этим одним из первых поручений, которые дал на своём новом посту Гладков, стало задание департаменту финансов и бюджетной политики подготовить план по уменьшению государственного долга.

Этот год мы завершим с госдолгом в 25,5 млрд рублей, то есть снизим его на 7 млрд рублей, что составляет 21% от уровня прошлого года. Уверен, что те средства, которые мы тратим на обеспечение госдолга, лучше направить на строительство школ. Вячеслав Гладков

Напомним, в прошлом году доходы областного бюджета составили 111,3 млрд рублей, а расходы — 115,6 млрд рублей при планируемых 107,1 млрд рублей. Начальник депфина Владимир Боровик отмечал, что на исполнение казны оказала сильное влияние пандемия. Сам же госдолг по итогам 2020 года увеличился на 2,7 млрд рублей, а его темп роста составил 109%.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Госдолг#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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