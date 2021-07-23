Госдолг Белгородской области сократится на 7 млрд рублей

Этот год мы завершим с госдолгом в 25,5 млрд рублей, то есть снизим его на 7 млрд рублей, что составляет 21% от уровня прошлого года. Уверен, что те средства, которые мы тратим на обеспечение госдолга, лучше направить на строительство школ. Вячеслав Гладков