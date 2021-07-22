Производители удобрений в России согласились добровольно зафиксировать цены

Благодаря внедрённым правительством РФ мерам по повышению доступности удобрений, в этом году российские аграрии могли приобретать удобрения дешевле, чем их коллеги из других стран — разница составила около 25%. Заморозка цен на июльских уровнях сделает разницу в пользу российских аграриев ещё более весомой.