Производители удобрений в России согласились добровольно зафиксировать цены

Posted 22 июля 2021, 07:47
Published 22 июля 2021, 07:47
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Зафиксировать цены сейчас — шаг важный и своевременный. В июле цены на минеральные удобрения находятся «на низком старте» в преддверии осеннего сева. Таким образом, аграрии получают возможность уже сейчас просчитать необходимые затраты на минеральное питание. До конца сева они не вырастут, пишет rg.ru.
По словам экспертов, решение российских производителей зафиксировать цены — это социально ответственный шаг, который поддержит национальную продовольственную безопасность и укрепит конкурентоспособность российского АПК.
Решение производителей поддержала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она отметила, что совместная работа ведомств и предпринимателей позволит поддержать аграриев в период засухи и пандемии коронавируса.
Благодаря внедрённым правительством РФ мерам по повышению доступности удобрений, в этом году российские аграрии могли приобретать удобрения дешевле, чем их коллеги из других стран — разница составила около 25%. Заморозка цен на июльских уровнях сделает разницу в пользу российских аграриев ещё более весомой.
Прогноз потребления минеральных удобрений российским АПК 4,5 млн тонн в этом и 5 млн тонн в следующем году (обе цифры в действующем веществе). Минсельхоз России поставил задачу в течение ближайших 5 лет нарастить объёмы приобретения до 8,2 млн тонн (в действующем веществе), и отечественные производители удобрений готовы обеспечить эти объемы.
Для этого производители удобрений последовательно реализуют масштабные инвестиции в расширение мощностей (1,3 трлн рублей за последние 7 лет и 2 трлн в предстоящие 7 лет). В результате к 2026 году мощности отрасли удвоятся (по сравнению с 2013 годом).
В реализации масштабных инвестпрограмм в индустрии минеральных удобрений помог экономический блок правительства во главе с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым, который принял меры по стимулированию инвестиционного цикла. Белоусов также лично поручил российским ведомствам разработать методику определения ценовой доступности удобрений для отечественных аграриев.
Такие меры увеличили использование минеральных удобрений в России. За последние пять лет их применение выросло в полтора раза, достигнув рекордных за 30 лет значений.
C 2016 году Россия является крупнейшим мировым экспортёром пшеницы. С учётом роста технологичности российского растениеводства никаких причин для падения урожайности в 2022 году нет.
Сегодня, когда мировые цены на продовольствие пробивают максимумы, предприятия российского АПК имеют все шансы завершить год с исторически высоким уровнем рентабельности.