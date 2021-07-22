Глава Белгородской области рассказал, как проведёт свой отпуск

Posted 22 июля 2021, 07:55
Published 22 июля 2021, 07:55
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
21 июля на пресс-конференции врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, как он хочет провести свой отпуск. Глава региона рассказал, что он однажды не отдыхал от работы четыре года. После этого чиновник твёрдо решил, что это неправильный подход, и оценил важность отпуска.
Конечно, пойду в отпуск. Точно что я буду делать — пока не знаю. Когда я работал в Ставропольском крае, у меня была мечта: есть пешеходный маршрут от Архыза до Красной поляны. Хочу пройти пешком через перевал. Если получится, то сделаю, если нет, значит в следующий раз. Вячеслав Гладков
Также глава региона признался, что в последнее время совсем не думает об отпуске — не позволяет объём работы.
Если говорить об увлечениях Вячеслава Гладкова, то на прошлой пресс-конференции 11 марта он рассказывал, что любит группу Muse и даже был на их концерте вместе с семьёй.