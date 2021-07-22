Глава Белгородской области рассказал, как проведёт свой отпуск

Конечно, пойду в отпуск. Точно что я буду делать — пока не знаю. Когда я работал в Ставропольском крае, у меня была мечта: есть пешеходный маршрут от Архыза до Красной поляны. Хочу пройти пешком через перевал. Если получится, то сделаю, если нет, значит в следующий раз. Вячеслав Гладков