Гладков прокомментировал повышение тарифов на услуги ЖКХ в Белгородской области

Posted 22 июля 2021, 11:09
Published 22 июля 2021, 11:09
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
21 июля на пресс-конференции врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова руководитель одной из местных групп в социальных сетях Павел Малахов высказал своё мнение о повышении тарифов на услуги ЖКХ. По словам блогера, цены нельзя назвать адекватными.
Он рассказал о том, что работает на одном из предприятий Старого Оскола, где есть тотальный кадровый дефицит, так как найти людей на зарплату 20–25 тысяч рублей в месяц практически невозможно. Дело в том, что на том же горно-обогатительном комбинате рабочие получают порядка 50 тысяч рублей, отметил Павел. От ситуации с невысокой зарплатой вытекает проблема с тарифами на услуги ЖКХ.
Тариф для населения достаточно высокий, но денег хватает ровно на то, чтобы эти «штаны» не упали. То есть зарплаты для рабочих людей просто неадекватные, а тариф остаётся высоким. На мой взгляд, это всё — системная проблема и комиссия по госрегулированию цен и тарифов работает неправильно. Она не стимулирует повышение энергоэффективности, а скорее, наоборот, отталкивает. Павел Малахов
Гладков предположил, что региональное правительство плохо работает с населением и недостаточно обсуждает будущее повышение тарифов на услуги. По мнению руководителя региона, темы индексации цен надо поднимать не менее чем за год до самого увеличения стоимости. Причина в том, что население попросту не видит поводов для увеличения тарифов, так как им никто это не объясняет. Гладков отметил, что власти должны рассказывать людям обо всех нюансах, которые касаются этой темы. Также, по словам главы региона, передача подразделения водоканала в собственность области правильная, так как вода и земля — невосполнимый ресурс, который должен оставаться при государстве.
Есть много обращений по поводу порядка утверждения тарифов. Есть вопросы, которые сейчас рассматривает прокуратура. Ждём решений судов. Подойти комплексно к формированию тарифов в Белгородской области — следующий шаг. Вячеслав Гладков
Сейчас одним из главных направлений деятельности Гладкова, по его словам, является модернизация системы водоснабжения и водоотведения. На это дело Белгородская область возьмёт инфраструктурный кредит на 4,4 млрд рублей.