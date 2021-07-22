Гладков прокомментировал повышение тарифов на услуги ЖКХ в Белгородской области

Гладков предположил, что региональное правительство плохо работает с населением и недостаточно обсуждает будущее повышение тарифов на услуги. По мнению руководителя региона, темы индексации цен надо поднимать не менее чем за год до самого увеличения стоимости. Причина в том, что население попросту не видит поводов для увеличения тарифов, так как им никто это не объясняет. Гладков отметил, что власти должны рассказывать людям обо всех нюансах, которые касаются этой темы. Также, по словам главы региона, передача подразделения водоканала в собственность области правильная, так как вода и земля — невосполнимый ресурс, который должен оставаться при государстве.