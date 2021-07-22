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Posted 22 июля 2021, 10:12

Published 22 июля 2021, 10:12

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

Гладков анонсировал строительство сетевой гостиницы в Белгородской области

22 июля 2021, 10:12
Сюжет
Губернатор
Где именно возведут комплекс, глава региона не сообщил, однако отметил, что участие в проекте примет крупный федеральный холдинг.

На пресс-конференции 21 июля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что наметил встречу с владельцами серьёзного холдинга, которые занимаются гостиничным бизнесом. Глава региона хочет обсудить с предпринимателями возможность строительства в Белгородской области сетевой гостиницы.

Стоит отметить, что власти Белгородской области намерены развивать туристический бизнес. По мнению Гладкова, упор надо сделать на этно-, гастро- и сельском туризме, они имеют большой потенциал. Однако Белгородской области стоит уделить большое внимание инфраструктуре.

Кроме того, глава региона пообещал белгородцам десять новых авианаправлений. Список городов, с которыми регион откроет сообщение, опубликуют в ближайшее время. Известно, что рейсы запустят в следующем году.

Напомним, в начале июня власти запустили рейс Белгород — Минеральные Воды. Минимальная цена за билет составляет порядка 952 рублей, а полёты продлятся до 30 ноября этого года.

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