Число старшеклассников с собственными SIM-картами Tele2 в Белгороде выросло вдвое

Posted 22 июля 2021, 13:50
Published 22 июля 2021, 13:50
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Самым популярным тарифом у подростков оказался «Мой онлайн» с большим пакетом минут, 15 Гб интернета, бесплатным трафиком в популярных социальных сетях и мессенджерах.
С мая 2020 года компания даёт подросткам в возрасте от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Молодые люди могут выбрать любимого оператора и заключить договор на своё имя, для оформления нужен только паспорт. Сейчас в регионе количество старшеклассников с собственными SIM-картами выросло более чем в 2 раза по сравнению с периодом с мая по июль прошлого года.
Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по нескольким причинам. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придётся перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Подростки приобретают SIM-карты в салонах связи или заказывают в интернет-магазине с доставкой на дом.
Клиенты в этой возрастной категории ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал «Мой онлайн», его выбрали более 40% старшеклассников. Тариф включает безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры и социальные сети, 400 минут на общение с клиентами других операторов и 15 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Также выросло число подключений к тарифу «Мой онлайн+», 35% подростков выбрали более «тяжелый» пакет услуг с 30 Гб интернета и 600 минутами на другие номера по России.
При подключении абонентов в возрасте от 14 до 17 лет автоматически подключается услуга, ограничивающая использование финансовых сервисов. Ограничения снимаются при достижении абонентом 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте tele2.ru.