В Смоленске заменили 1,5 километра теплосетей

Всего в этом году в Смоленске планируют заменить 4,7 километра теплотрасс. Кроме того, будет проведена реконструкция ТЭЦ-2 и котельной. В общей сложности на подготовку к следующему отопительному сезону ПАО «Квадра» потратит 460 миллионов рублей. За последние пять лет компания отремонтировала и заменила 34 километра труб отопления в Смоленске. Это позволило существенно снизить аварийность во время отопительных сезонов.