В Смоленске заменили 1,5 километра теплосетей

Posted 21 июля 2021, 10:46
Published 21 июля 2021, 10:46
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
В Смоленске продолжаются работы по замене изношенных труб теплоснабжения. В настоящее время смоленский филиал ПАО «Квадра» завершает ремонт теплосетей на проспекте Гагарина, улицах Ново-Киевской и Нормандии-Неман. Здесь уложены 1,5 километра новых труб, которые значительно улучшат качество и надежность теплоснабжения жителей и социальных объектов, сообщили в компании. Стоимость ремонта составила 70 миллионов рублей, пишет mk-smolensk.ru.
«В настоящий момент два участка из трех готовы к подаче теплоносителя. Еще на одном остается смонтировать около 50 метров труб», - рассказал главный инженер смоленского филиала ПАО «Квадра» Алексей Монс.
По словам представителя предприятия, работы ведутся без выходных. На данных участках задействованы все ресурсы филиала. В ближайшее время горячее водоснабжение возобновится в части домов. В остальных домах горячую воду дадут 26 июля.
Всего в этом году в Смоленске планируют заменить 4,7 километра теплотрасс. Кроме того, будет проведена реконструкция ТЭЦ-2 и котельной. В общей сложности на подготовку к следующему отопительному сезону ПАО «Квадра» потратит 460 миллионов рублей. За последние пять лет компания отремонтировала и заменила 34 километра труб отопления в Смоленске. Это позволило существенно снизить аварийность во время отопительных сезонов.