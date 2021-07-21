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Posted 21 июля 2021, 06:43

Published 21 июля 2021, 06:43

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

В белгородских школах появятся медицинские классы

21 июля 2021, 06:43
Сюжет
Школьники
Глава Белгородской области отметил, что проблема пустующих целевых мест системная и напрямую зависит от профориентационной работы в школах. Бороться с этим решили с помощью создания медицинских классов за 60 млн рублей.

В утреннем видео 21 июля руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что в медицинском вузе не могут заполнить почти 50% бесплатных целевых мест. Главу области возмутило, что школьники так неохотно идут учиться на врачей, и он принял решение выделить 60 млн рублей на обустройство 31 медицинского класса.

Понимаю, что проблема системная на уровне образования. Надо, чтобы дети с самого раннего возраста в интересной форме смогли обучаться медицинским навыкам и впоследствии выбрать главную профессию своей жизни — профессию врача. Вячеслав Гладков

Ранее власти решили увеличить число бюджетных мест для медиков. Таким способом в регионе хотят восполнить дефицит врачей. По мнению Гладкова, бесплатное обучение должно привлечь в Белгородскую область врачей. Однако, судя по последним данным, школьники не сильно горят желанием заниматься медициной.

Между тем в поликлиниках и больницах Белгорода не хватает 41 врача. Потенциальным кандидатам мэрия областного центра пообещала служебные квартиры, расположенные близко к месту работы.

#Новости#Общество#Белгородская область#Школьники#Губернатор#Студенты#Вячеслав Гладков
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