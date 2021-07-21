В белгородских школах появятся медицинские классы

Posted 21 июля 2021, 06:43
Published 21 июля 2021, 06:43
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
В утреннем видео 21 июля руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что в медицинском вузе не могут заполнить почти 50% бесплатных целевых мест. Главу области возмутило, что школьники так неохотно идут учиться на врачей, и он принял решение выделить 60 млн рублей на обустройство 31 медицинского класса.
Понимаю, что проблема системная на уровне образования. Надо, чтобы дети с самого раннего возраста в интересной форме смогли обучаться медицинским навыкам и впоследствии выбрать главную профессию своей жизни — профессию врача. Вячеслав Гладков
Ранее власти решили увеличить число бюджетных мест для медиков. Таким способом в регионе хотят восполнить дефицит врачей. По мнению Гладкова, бесплатное обучение должно привлечь в Белгородскую область врачей. Однако, судя по последним данным, школьники не сильно горят желанием заниматься медициной.
Между тем в поликлиниках и больницах Белгорода не хватает 41 врача. Потенциальным кандидатам мэрия областного центра пообещала служебные квартиры, расположенные близко к месту работы.