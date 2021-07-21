В белгородских школах появятся медицинские классы

В утреннем видео 21 июля руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что в медицинском вузе не могут заполнить почти 50% бесплатных целевых мест. Главу области возмутило, что школьники так неохотно идут учиться на врачей, и он принял решение выделить 60 млн рублей на обустройство 31 медицинского класса.