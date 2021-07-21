Работа в белгородской Компании БФТ: развитие для каждого сотрудника

Posted 21 июля 2021, 14:26
Published 21 июля 2021, 14:26
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Постоянное развитие – одно из важных преимуществ работы в БФТ. С этой целью и создавался Корпоративный университет. В нём сотрудники могут обучаться по внутренним и внешним программам, которые сформированы по разным направлениям и сферам деятельности. Так, повышение скиллов может быть как индивидуальным, так и коллективным.
Для того, чтобы поступить в Корпоративный университет БФТ, нужно просто прийти в команду Компании, где вам предложат обучение по следующим направлениям:
В «Hard Skills» специалиста обучат конкретным профессиональным навыкам по его направлению работы. Проект собрал в себя все готовые внутренние курсы Компании, которые подойдут как новым, так и действующим сотрудникам, помогут повысить уровень знаний.
В «Soft Skills» сотрудник сможет усовершенствовать так называемые «универсальные навыки». В основу проекта заложена идея о росте личности и совершенствовании собственных навыков, полезных в любой профессии. Так, сотрудникам расскажут о коммуникабельности, лидерстве, умении работать в команде, креативности и скорочтении. Отметим, что в программу «Soft Skills» входят сервисы и тренажёры, которые помогут проверить уровень развития навыков, выявить слабые места и сформировать индивидуальный путь развития.
Программа «Наше пространство для развития» позволит коллегам обменяться знаниями и опытом. В этом проекте сотрудники могут себя попробовать в роли преподавателя или спикера.
Искать хорошую книгу или полезные видеоматериалы с ценной информацией сотрудникам помогут библиотека и видеотека БФТ, где собрано 400 книг и 100 видеороликов. Полки электронной читальни регулярно пополняются новинками бизнес-литературы.
Что касается внешнего обучения в учебных центрах, то там сотрудники могут получить специализированные профессиональные знания.
Мы подходим комплексно и реализуем для сотрудников HR-проекты, которые не только помогают совершенствовать конкретные профессиональные навыки, но и способствуют общему интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию, а также ориентированы на сплочение коллектива и поддержку семейных ценностей. Кроме обучения есть мероприятия и конкурсы для детей сотрудников и всей семьи. Для каждого сотрудника Компания БФТ — не просто работа и профессиональные перспективы, но и большая дружная семья!Ирина Журба, директор центра обучения и развития Компании БФТ
Отметим, помимо обучающих курсов Компания БФТ проводит соревнования, марафоны, квизы и вебинары.