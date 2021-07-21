Работа в белгородской Компании БФТ: развитие для каждого сотрудника

Мы подходим комплексно и реализуем для сотрудников HR-проекты, которые не только помогают совершенствовать конкретные профессиональные навыки, но и способствуют общему интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию, а также ориентированы на сплочение коллектива и поддержку семейных ценностей. Кроме обучения есть мероприятия и конкурсы для детей сотрудников и всей семьи. Для каждого сотрудника Компания БФТ — не просто работа и профессиональные перспективы, но и большая дружная семья!Ирина Журба, директор центра обучения и развития Компании БФТ