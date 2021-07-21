ЕР призвала политические партии к заключению соглашения о безопасных выборах

«Для меня и всех наших сотрудников тяжелые пациенты, летальные исходы – не пустые слова. Я не могу говорить, что пандемия сошла на нет. Призываю всех к соблюдению социальной дистанции, также нужно правильно носить маски и своевременно их менять», - отметил Денис Проценко. Он считает, что сегодня особенную важность приобретает вакцинация от коронавируса – в большей мере для тех, кто много общается с людьми по работе.