ЕР призвала политические партии к заключению соглашения о безопасных выборах

Posted 21 июля 2021, 14:33
Published 21 июля 2021, 14:33
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
"Данная избирательная кампания организуется в нестандартных условиях, что вызвано пандемией и рядом ограничений", - пояснил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе брифинга, который он провел совместно с главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко в больнице № 40 в столице.
«Единая Россия» рекомендует всех участников предвыборной кампании, кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также неукоснительно придерживаться требований, принятых региональными и санитарными властями России, передает призыв Андрея Турчака Nashgorod.ru.
"Единая Россия" со своей стороны все условия соглашения обещает соблюдать со всей строгостью", - отметил он.
При этом Денис Проценко выступил на брифинге как главный врач больницы, которая уже свыше 500 дней сражается с пандемией.
«Для меня и всех наших сотрудников тяжелые пациенты, летальные исходы – не пустые слова. Я не могу говорить, что пандемия сошла на нет. Призываю всех к соблюдению социальной дистанции, также нужно правильно носить маски и своевременно их менять», - отметил Денис Проценко. Он считает, что сегодня особенную важность приобретает вакцинация от коронавируса – в большей мере для тех, кто много общается с людьми по работе.