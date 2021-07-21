Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»

Акция «3 в 1: по цене смартфона!» проводится с 12 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу — https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/3-in-1/