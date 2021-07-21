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Posted 21 июля 2021, 13:56

Published 21 июля 2021, 13:56

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»

21 июля 2021, 13:56
Билайн запустил новое предложение для своих клиентов — в интернет-магазине и розничной сети оператора стартовала акция «3 в 1: по цене смартфона!».

В рамках этой акции клиенты Билайн получат возможность приобрести смартфоны Xiaomi по выгодной цене в комплекте с пакетом услуг связи и дополнительными товарами/услугами, включая наушники, беспроводные аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки.

В акции «3 в 1: по цене смартфона!» представлены смартфоны Xiaomi Redmi 9 32 ГБ и 64 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ и 128 ГБ), а также Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 ГБ.

Например, в акционный комплект вместе с одним из популярных смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ) входят опция «4 000 рублей на связь по акции» и дополнительные товары/услуги стоимостью 3 000 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 16 990 рублей (вне акции) до 9 990 рублей.

На выбор клиента Билайн предлагает защитные плёнки и стекло, кабели, чехлы, набор батареек, моноподы, наушники, гарнитуры, авто держатели, чистящие средства, внешние аккумуляторы, карты памяти, USB-накопители, беспроводные наушники, колонки. А также дополнительные услуги, например, услуга страхования «Защита экрана», подписки «4в1» | «more.TV» | «START» сроком на 6 месяцев в онлайн сервисе «Билайн ТВ» (12+).

Акция «3 в 1: по цене смартфона!» проводится с 12 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу — https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/3-in-1/

#Новости#Технологии#Билайн
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