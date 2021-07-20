Журналисты НИ раскрыли бизнес-империю бывшего пресс-секретаря главы Узбекистана

В своей книге Алламжонов описал будни пресс-секретаря президента, в которых он вынужден защищать журналистов и блогеров от произвола чиновников. Автор выставляет себя героем и защитником угнетенных, когда вокруг исключительно самодуры и коррупционеры. Мнение о книге уже написала Тина Канделаки, которая известна тем, что хвалит коллег за деньги — ее отзывы стоят от полутора до двух миллионов рублей, пишет newizv.ru.