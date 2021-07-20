Журналисты НИ раскрыли бизнес-империю бывшего пресс-секретаря главы Узбекистана

Posted 20 июля 2021, 15:38
Published 20 июля 2021, 15:38
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
В своей книге Алламжонов описал будни пресс-секретаря президента, в которых он вынужден защищать журналистов и блогеров от произвола чиновников. Автор выставляет себя героем и защитником угнетенных, когда вокруг исключительно самодуры и коррупционеры. Мнение о книге уже написала Тина Канделаки, которая известна тем, что хвалит коллег за деньги — ее отзывы стоят от полутора до двух миллионов рублей, пишет newizv.ru.
Однако, как выяснили журналисты, литературное описание оказалось не столь реалистичным. Так, сам Алламжонов владеет несколькими каналами, звукозаписывающими компаниями, компаниями по разработке программного обеспечения, информационным агентством и даже мебельным и текстильным производствами. Сегодня он вместе с узбекским олигархом Ойбеком Турсуновым работает над вакциной против коронавируса. В расходах он не стесняется — не так давно купил себе недвижимость в Ташкенте за 2,5 миллиона долларов.
По мнению журналистов, состояние Алламжонова начало расти на посту пресс-секретаря президента, когда он обзавелся связями и стал лоббировать только свои интересы. Говоря о принадлежащем ему бизнесе, можно вспомнить издание «Солик Инфо», которое является обязательной подпиской для бизнесменов в Узбекистане.
Стоит отметить, что Алламжонов контролирует ряд СМИ, благодаря которым он без труда может удалять неугодных людей. При этом сам Алламжонов в массмедиа позиционирует себя исключительно как демократичного человека, пытающегося привнести демократические ценности в быт узбекских жителей.