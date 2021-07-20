В РЭО предложили изымать мусоровозы за нелегальный сброс отходов

«Глобальная задача состоит в том, что нам необходимо «обелить» рынок, чтобы недобросовестные игроки, направляющие мусорные отходы на свалки, а не отвозящие их в сортировочные центры, прекратили свою деятельность. Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая окажет в этом помощь. Но мне хочется сделать акцент на том, что это вызовет больше превентивный эффект, чем карательный. Также мы предложили правительству проводить индексацию актуальных штрафов за складирование отходов в несанкционированных местах», — пояснил Буцаев.