В РЭО предложили изымать мусоровозы за нелегальный сброс отходов

Posted 20 июля 2021, 17:37
Published 20 июля 2021, 17:37
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Изменения к кодексу внесут при одобрении Кабмина, передает сайт 360tv.ru.
«Глобальная задача состоит в том, что нам необходимо «обелить» рынок, чтобы недобросовестные игроки, направляющие мусорные отходы на свалки, а не отвозящие их в сортировочные центры, прекратили свою деятельность. Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая окажет в этом помощь. Но мне хочется сделать акцент на том, что это вызовет больше превентивный эффект, чем карательный. Также мы предложили правительству проводить индексацию актуальных штрафов за складирование отходов в несанкционированных местах», — пояснил Буцаев.
Еще он добавил, что аналогичная мера, которая связана с отъемом транспортного средства, продемонстрировала хороший результат в системе прослеживаемости за алкоголем.
По информации Российского экологического оператора, большая часть нарушителей — это не сами регоператоры, а предприятия-подрядчики, в частности ИП. Если инициатива Российского экологического оператора найдет поддержку у правительства, то в компании начнут работу над проектом нормативно-правовых актов.
Сейчас размер штрафных санкций за нелегальную свалку колеблется от 1000 до 2000 рублей для граждан, от 10 000 до 30 000 — для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 — для ИП и от 100 000 до 250 000 рублей — для предприятий.