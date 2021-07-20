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Posted 20 июля 2021, 12:24

Published 20 июля 2021, 12:24

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Росконгресс: Интересы государства откликаются в инициативах фонда

20 июля 2021, 12:24
Президент Путин одобрил обновленную Стратегию национальной безопасности страны. Советник президента Антон Кобяков, комментируя новость, отметил, что национальные интересы страны всегда находят отклик в глобальных проектах Фонда Росконгресс.

Так, фонд в рамках развития стратегии нацбезопасности работает над собственной инновационной платформой Business Priority. С ее помощью определяют лучшие отечественные стартапы, имеющие перспективу выхода на международный рынок, сообщает «Город 55».

На ПМЭФ-2021 Росконгрессом подписано более 30 соглашений с отечественными и иностранными компаниями. Все они нацелены на расширение границ сотрудничества и продвижение важнейших мероприятий в самых разных сферах.

Фонд развивает также инновационную систему поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Всю информацию о российских брендах и компаниях иностранные партнеры могут узнать из так называемого одного окна. Новостные ленты системы публикуют информацию на 12 языках, их читают свыше 70 тысяч человек в 114 странах.

В следующем году Росконгресс проведет Мировой энергоконгресс. Это мероприятие обретает особую значимость в свете роста энергетической безопасности и тенденции осознанного потребления экоресурсов.

Свое отражение в Стратегии национальной безопасности России нашел и такой важный фактор, как модернизация ТЭК для снижения количества выбросов СО2. «Переход к низкоуглеродной экономике призван способствовать укреплению имиджа России как великой энергетической державы, идущей в ногу со временем», — отметил Кобяков.

Особняком стоит развитие Росконгрессом социальных проектов. К примеру, в области здравоохранения. Фонд активно участвует в разработке мер для решения системных проблем здравоохранения, инициирует новые реформы.

Соцплатформа «Инносоциум» — еще один проект фонда. Он позволяет установить контакт между бизнесом, властями и обществом для более успешного сотрудничества.

До конца нынешнего года Росконгресс проведет ряд важных мероприятий. Среди них — Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Третий евразийский женский форум и форум «Сильные идеи для нового времени». На следующий год запланирован Мировой энергетический конгресс и форум «Арктика — территория диалога».

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