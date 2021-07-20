Росконгресс: Интересы государства откликаются в инициативах фонда

Фонд развивает также инновационную систему поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Всю информацию о российских брендах и компаниях иностранные партнеры могут узнать из так называемого одного окна. Новостные ленты системы публикуют информацию на 12 языках, их читают свыше 70 тысяч человек в 114 странах.