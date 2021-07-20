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Posted 20 июля 2021, 09:30

Published 20 июля 2021, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Пляж «Ангелок» в Белгородской области благоустроят по федеральной программе

20 июля 2021, 09:30
Сюжет
Благоустройство
В зоне отдыха организуют место для барбекю, площадки для игры в теннис и пляжный волейбол. Работы начнут весной 2022 года. На благоустройство направят более 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пляж «Ангелок» расположен на реке Оскол в Валуйках. Здесь планируют построить автостоянку, оборудовать входную группу и деревянный настил, установить системы видеонаблюдения и фонари. На месте отдыха появятся детская площадка и зона для барбекю, теннисный корт, площадки для настольного тенниса и пляжного волейбола.

Начало благоустройства запланировано на март следующего года. На преобразование пляжа направят более 30 млн рублей.

Работы пройдут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что по той же программе в Белгороде проходит благоустройство сквера возле Пушкинской библиотеки. На месте оборудуют смотровую площадку, установят скульптуры, одна из которых — «Кот учёный».

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