Пляж «Ангелок» в Белгородской области благоустроят по федеральной программе

Posted 20 июля 2021, 09:30
Published 20 июля 2021, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Пляж «Ангелок» расположен на реке Оскол в Валуйках. Здесь планируют построить автостоянку, оборудовать входную группу и деревянный настил, установить системы видеонаблюдения и фонари. На месте отдыха появятся детская площадка и зона для барбекю, теннисный корт, площадки для настольного тенниса и пляжного волейбола.
Начало благоустройства запланировано на март следующего года. На преобразование пляжа направят более 30 млн рублей.
Работы пройдут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что по той же программе в Белгороде проходит благоустройство сквера возле Пушкинской библиотеки. На месте оборудуют смотровую площадку, установят скульптуры, одна из которых — «Кот учёный».