Пляж «Ангелок» в Белгородской области благоустроят по федеральной программе

Пляж «Ангелок» расположен на реке Оскол в Валуйках. Здесь планируют построить автостоянку, оборудовать входную группу и деревянный настил, установить системы видеонаблюдения и фонари. На месте отдыха появятся детская площадка и зона для барбекю, теннисный корт, площадки для настольного тенниса и пляжного волейбола.