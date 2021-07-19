СМИ: свыше 690 членов избиркомов КПРФ бывшие единороссы

Posted 19 июля 2021, 09:16
Published 19 июля 2021, 09:16
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Издание newizv.ru сообщает, что ранее Коваленко также работал в Центральной комиссии партии КПРФ внештатным консультантом Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний. Шесть лет назад он попытался привлечь внимание председателей партии к странностям при работе отдельных Участковых комиссий - на этих участках председательствовали члены партии КПРФ, но при этом она набирала минимальное количество голосов. Тогда слова консультанта не приняли во внимание.
Позже он по собственной инициативе с использованием специального скрипта проанализировал списки членов и кандидатов избиркомов “Коммунистической партии Российской Федерации”. Для этого он взял общую по РФ базу УИКов, содержащую данные о выборах всех уровней с 2003 года и наложил на нее программу, которая нашла почти семьсот совпадений между выдвижением в избирательные комиссии и участием в выборах от единороссов.
При этом он отметил, что выявленные совпадения составляют только один процент от общего количества членов ИК. Реальное количество рядовых членов “Единой России” и чиновников, работающих в администрацией, программа определить не может.
Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя Центральной комиссии КПРФ,. не согласился с экс-консультантом, заявив, что нет ничего необычного в том, что люди меняют собственные взгляды и переходят в ряды других партий. Для подтверждения своих слов он привел два примера: Павла Грудинина, который сейчас состоит в КПРФ, а ранее был единороссом, а также Жореса Алферова - он раньше был членом партии “Наш дом Россия”, а потом перешел к коммунистам.