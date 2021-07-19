СМИ: свыше 690 членов избиркомов КПРФ бывшие единороссы

Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя Центральной комиссии КПРФ,. не согласился с экс-консультантом, заявив, что нет ничего необычного в том, что люди меняют собственные взгляды и переходят в ряды других партий. Для подтверждения своих слов он привел два примера: Павла Грудинина, который сейчас состоит в КПРФ, а ранее был единороссом, а также Жореса Алферова - он раньше был членом партии “Наш дом Россия”, а потом перешел к коммунистам.