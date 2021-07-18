Мама утонувшего под Белгородом мальчика записала обращение к руководству Пикник-парка

Posted 18 июля 2021, 07:52
Published 18 июля 2021, 07:52
Modified 1 декабря, 07:49
Updated 1 декабря, 07:49
Я похоронила своего 7-летнего ребёнка, который трагически погиб на территории Пикник-парка — известного в городе места отдыха семей. Мой ребёнок утонул. В причинах его утопления разберётся следствие. Я обратилась к адвокату. Мои требования: либо чтобы по периметру всей прилегающей к воде территории были ограничения подхода детей, либо стояли вышки со спасателями. Спасателями квалифицированными, не просто взятыми с улицы. И ставлю акцент на том, что на момент гибели моего ребёнка по всему периметру был свободный подход к воде, никаких ограничений не стояло.Елена Николаевна, мама утонувшего в Пикник-парке мальчика
Мать мальчика рассказала, что год назад потеряла мужа, а теперь и сына похоронила рядом с отцом. Сейчас ей хочется одного — чтобы дети больше не тонули, чтобы никому из родителей не довелось пережить эту боль.
Напомним, трагедия произошла 14 июля на территории Пикник-парка под Белгородом, где мальчик отдыхал вместе с родственниками. Вместе с другими детьми без присмотра взрослых он пошёл купаться в Северский Донец и утонул. Когда его вытащили из воды, он был жив ещё почти час, но врачам не удалось его спасти. Он умер от механической асфиксии при утоплении.
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, берег реки в Пикник-парке используется как место для купания, но оно не оборудовано должным образом и никто не контролируют безопасность отдыхающих.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за халатности должностных лиц, которые не обеспечили безопасность ребёнка на водном объекте.