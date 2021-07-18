Мама утонувшего под Белгородом мальчика записала обращение к руководству Пикник-парка

Я похоронила своего 7-летнего ребёнка, который трагически погиб на территории Пикник-парка — известного в городе места отдыха семей. Мой ребёнок утонул. В причинах его утопления разберётся следствие. Я обратилась к адвокату. Мои требования: либо чтобы по периметру всей прилегающей к воде территории были ограничения подхода детей, либо стояли вышки со спасателями. Спасателями квалифицированными, не просто взятыми с улицы. И ставлю акцент на том, что на момент гибели моего ребёнка по всему периметру был свободный подход к воде, никаких ограничений не стояло.Елена Николаевна, мама утонувшего в Пикник-парке мальчика