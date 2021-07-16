bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2021, 06:32

Published 16 июля 2021, 06:32

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

На детские площадки в Белгородской области выделят полмиллиарда рублей

16 июля 2021, 06:32
Сюжет
Губернатор
Список мест, где появятся новые игровые комплексы, сформируют на основе пожеланий жителей, сообщил глава региона. Ранее дополнительные деньги на благоустройство получил Белгород.

В утреннем видео 16 июля руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продолжает получать от жителей региона просьбы помочь в обустройстве территорий. Власти решили выделить дополнительные 500 млн рублей на строительство детских игровых площадок по всей области.

В ближайшее время на основании всех ваших запросов сформирую перечень (мест, где построят площадки — прим. ред.) и опубликую у себя в социальных сетях. Вячеслав Гладков

Ранее мэрия Белгорода разместила адреса, где в областном центре обустроят 69 детских и 33 спортивных площадки. По инициативе Гладкова на эту цель выделили 362 млн рублей.

Чуть позже глава региона проверил качество объектов и отметил, что во многих зонах отдыха нет тени, а инвентарь ничем не закреплён и создаёт опасность для отдыхающих.

Гладков нашёл нарушения на новых детских и спортивных площадках в Белгороде
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Касается каждого#Детские площадки#Спортивные площадки#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика