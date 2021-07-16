На детские площадки в Белгородской области выделят полмиллиарда рублей

Posted 16 июля 2021, 06:32
Published 16 июля 2021, 06:32
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В утреннем видео 16 июля руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продолжает получать от жителей региона просьбы помочь в обустройстве территорий. Власти решили выделить дополнительные 500 млн рублей на строительство детских игровых площадок по всей области.
В ближайшее время на основании всех ваших запросов сформирую перечень (мест, где построят площадки — прим. ред.) и опубликую у себя в социальных сетях. Вячеслав Гладков
Ранее мэрия Белгорода разместила адреса, где в областном центре обустроят 69 детских и 33 спортивных площадки. По инициативе Гладкова на эту цель выделили 362 млн рублей.
Чуть позже глава региона проверил качество объектов и отметил, что во многих зонах отдыха нет тени, а инвентарь ничем не закреплён и создаёт опасность для отдыхающих.