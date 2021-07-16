Эксперт: Недобросовестные банки стали чаще обманывать россиян

“В договоре не должны приводиться какие-либо дополнительные комиссии. Страховка, несомненно, очень необходима, но это целиком и полностью - выбор клиента на добровольной основе и никоим образом не оказывает влияния на условия кредита. Другим важным моментом выступает обслуживание кредита. Клиентоориентированные компании, в том числе банки, отличны от других тем, что заботятся о своих клиентах и после того, как продукт был продан. Заемщик должен иметь возможность удаленного погашения кредита, в том числе досрочного, и в любой момент изменения даты ежемесячного платежа”, - пояснил экономист.