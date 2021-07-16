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Posted 16 июля 2021, 11:15

Published 16 июля 2021, 11:15

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Эксперт: Недобросовестные банки стали чаще обманывать россиян

16 июля 2021, 11:15
В России увеличилось количество инцидентов мошенничества с кредитами. Экономист Василий Колташов рассказал, как россиян привлекают «доступными» кредитами и какие ловушки иногда устраивают для своих клиентов нечестные финансовые организации.

Как пояснил эксперт, в последнее время распространились случаи, когда банки предоставляют кредит под очень высокий процент. Так, если в рекламе приводится цифра 8-9% без залога, то факту клиенту с чистой кредитной историей одобрят кредит под 31%. Или по телефону консультант финансовой организации говорит про кредит наличными на особых условиях под 10,21%. Но в договоре, который затем предлагают для подписания, указывается уже цифра в 17%, пишет Gorod55.ru.

Но некоторые банки могут все же предлагать договора с невысоким процентом, который фигурирует в рекламе, но при этом там же впишут страховку. Василий Колташов полагает, что по всей видимости у работников некоторых банков есть план по продажам страховок при оформлении кредита. В этих случаях клиенту говорят, что страховка обязательна, а при отказе в ее оформлении повысится кредитная ставка

В иных случаях банки хитрят и приводят в своей рекламе или на портале самую невысокую процентную ставку из предлагаемого диапазона, допустим 5,9%.

“На странице подачи онлайн-заявки - еще «лучше»: «Снижаем ставку до 3,9%». И только в самом низу страницы едва различимым бледно-серым шрифтом указывают диапазон ставок - от 5,9 до 19,9%. Клиент подает заявку, далее ему звонит сотрудник банка, который говорит, что в первый год ставка будет равной 17,9%”, - объяснил экономист.

Кроме этого, он добавил, что реальные ставки во всех крупнейших банках приблизительно равны и находятся в узком диапазоне. Но борьбу за клиентов банки часто ведут по-разному, через конкурентные преимущества, такие как надежность, большая сеть доступных филиалов и оформление кредита удаленно в несколько кликов.

Для того, чтобы не попасть в такие ловушки, Василий Колташов посоветовал тщательно знакомиться с условиями договора, где должен быть прописан полный диапазон ставок с определенными условиями. По требованиям регулятора, в верхнем углу кредитного договора справа должна указываться полная стоимость кредита с комиссиями и дополнительными условиями.

“В договоре не должны приводиться какие-либо дополнительные комиссии. Страховка, несомненно, очень необходима, но это целиком и полностью - выбор клиента на добровольной основе и никоим образом не оказывает влияния на условия кредита. Другим важным моментом выступает обслуживание кредита. Клиентоориентированные компании, в том числе банки, отличны от других тем, что заботятся о своих клиентах и после того, как продукт был продан. Заемщик должен иметь возможность удаленного погашения кредита, в том числе досрочного, и в любой момент изменения даты ежемесячного платежа”, - пояснил экономист.

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