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Posted 16 июля 2021, 11:12

Published 16 июля 2021, 11:12

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Белгородцы могут купить мясо курицы за 130 рублей за килограмм

16 июля 2021, 11:12
Сюжет
Губернатор
В Белгородской области договорились о снижении цены на мясо птицы на 22%. До этого оно стоило 168 рублей. О том, где купить продукт по сниженной цене, рассказали на странице Вячеслава Гладкова в соцсети.

Глава Белгородской области написал о том, что в регионе продолжают работу по снижению цен на продукты питания местного производства.

«Удалось стабилизировать стоимость „борщевого набора“ овощей. Теперь вот снизили цену на 22% на мясо птицы, которое сейчас стоит 130 рублей вместо 168. Приобрести продукцию по доступным ценам можно в торговых точках, оборудованных вывесками и стелами „Покупай Белгородское“», — сообщил Гладков.

Напомним, в начале июля после резкого повышения в регионе стабилизировали цены на морковь и свёклу. Они подешевели до 50 и 25 рублей за килограмм соответственно. Белгородцы тогда не поверили сообщению о снижении цен, но журналисты ИА «Бел.Ру» сходили на рынок и убедились, что там стоимость совпадает с заявленной.

В то же время в белгородском «Фермере» завышали цены на продукты. Прокуратура провела проверку.

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#Новости#Экономика#Губернатор#Цены#Мясо птицы
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