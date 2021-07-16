Белгородцы могут купить мясо курицы за 130 рублей за килограмм

Напомним, в начале июля после резкого повышения в регионе стабилизировали цены на морковь и свёклу. Они подешевели до 50 и 25 рублей за килограмм соответственно. Белгородцы тогда не поверили сообщению о снижении цен, но журналисты ИА «Бел.Ру» сходили на рынок и убедились, что там стоимость совпадает с заявленной.