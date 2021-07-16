Белгородцы могут купить мясо курицы за 130 рублей за килограмм

Posted 16 июля 2021, 11:12
Published 16 июля 2021, 11:12
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Глава Белгородской области написал о том, что в регионе продолжают работу по снижению цен на продукты питания местного производства.
«Удалось стабилизировать стоимость „борщевого набора“ овощей. Теперь вот снизили цену на 22% на мясо птицы, которое сейчас стоит 130 рублей вместо 168. Приобрести продукцию по доступным ценам можно в торговых точках, оборудованных вывесками и стелами „Покупай Белгородское“», — сообщил Гладков.
Напомним, в начале июля после резкого повышения в регионе стабилизировали цены на морковь и свёклу. Они подешевели до 50 и 25 рублей за килограмм соответственно. Белгородцы тогда не поверили сообщению о снижении цен, но журналисты ИА «Бел.Ру» сходили на рынок и убедились, что там стоимость совпадает с заявленной.
В то же время в белгородском «Фермере» завышали цены на продукты. Прокуратура провела проверку.