Tele2 расширяет сеть в трафиковых местах Белгородской области

За первое полугодие этого года оператор усилил сеть новыми объектами связи 4G/3G/2G в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском районах, Старооскольском, Шебекинском, Губкинском, Яковлевском горокругах, а также в столице региона – Белгороде. Кроме того, за отчётный период высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям посёлка Красный остров и села Колосково. В настоящее время все объекты связи Tele2 в Белгородской области оснащены технологией 4G.