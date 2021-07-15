Tele2 расширяет сеть в трафиковых местах Белгородской области

Posted 15 июля 2021, 20:21
Published 15 июля 2021, 20:21
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
За первое полугодие 2021 года оператор построил новые базовые станции в Белгороде, в крупных дачных посёлках, на региональных трассах, а также модернизировал сеть в 15 районах Белгородской области.
Tele2 провела в регионе масштабные технические работы на сети: оператор расширил территорию покрытия и оснастил объекты связи дополнительным оборудованием, которое позволяет обеспечить бесперебойную работу даже при стабильно высоких нагрузках. В первую очередь обновление сетевой инфраструктуры затронуло районы городской многоэтажной застройки, дачные массивы, а также локации, где в летнее время увеличивается число приезжающих.
За первое полугодие этого года оператор усилил сеть новыми объектами связи 4G/3G/2G в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском районах, Старооскольском, Шебекинском, Губкинском, Яковлевском горокругах, а также в столице региона – Белгороде. Кроме того, за отчётный период высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям посёлка Красный остров и села Колосково. В настоящее время все объекты связи Tele2 в Белгородской области оснащены технологией 4G.
Технические специалисты Tele2 постоянно отслеживают показатели нагрузки на сеть. Более 15% базовых станций модернизировано для увеличения скорости интернета и ёмкости сети в местах с высокой концентрацией абонентов. С учётом прогнозируемых сезонных нагрузок сетевая инфраструктура была оптимизирована в Белгородском, Чернянском, Борисовском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньковском районах, Губкинском, Алексеевском, Старооскольском, Валуйском, Шебекинском округах, а также в популярных местах отдыха, вблизи дач и коттеджных посёлков. Помимо прочего, улучшено покрытие вдоль автомобильных трасс регионального значения.
Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где в режиме реального времени транслируются все изменения в работе сети.