В правительстве области прокомментировали публикацию о доплатах врачам за прививку

Есть и дополнительные региональные выплаты отдельным категориям медицинских работников. Они работают в очень непростых условиях. Некоторые не выдерживают и уходят. Достойная оплата труда и стимулирующие выплаты — это забота о медицинских работниках. В Белгородской области, действительно, была развёрнута информационная кампания, направленная на то, чтобы развеять мифы о вакцинации. К ней подключены психологи и врачи разных специализаций, которые всегда готовы ответить на все вопросы жителей. из ответа правительства области на запрос ИА «Бел.Ру»