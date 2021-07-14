В правительстве области прокомментировали публикацию о доплатах врачам за прививку

Posted 14 июля 2021, 17:51
Published 14 июля 2021, 17:51
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Публикация вышла на сайте одного из СМИ. Там говорится, что Белгородская область лидирует по темпам вакцинации в России, опережая даже Москву и Московскую область. При этом обязательную вакцинацию в регионе не вводили.
Заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала изданию, что один из факторов в вакцинации — максимально подробная информация о заболеваемости, а также эмоции и переживания переболевших людей и тех, кто потерял родных и близких.
Журналисты издания утверждают, что в последние месяцы одним из факторов успешной вакцинации стало денежное поощрение врачей, которое власти стараются не афишировать. Изданию удалось ознакомиться с документом, описывающим систему стимулирования вакцинации и доплат медикам за вакцинацию в июне–июле 2021 года.
Если верить СМИ, из документа следует, что, в зависимости от выполнения плана, выплата может составить 184 или 299 рублей за каждого вакцинированного за вычетом налогов. Деньги делят между собой специалист, который получил письменное согласие пациента на вакцинацию; врач, который провёл осмотр перед вакцинацией; медсестра, сделавшая укол; медработник, который внёс запись о вакцинации в федеральный реестр.
Эти меры позволили ускорить вакцинацию в полтора раза и не вводить в Белгородской области обязательную вакцинацию для определённых групп населения.
ИА «Бел.Ру» обратилось в правительство области с просьбой прокомментировать публикацию. Нам ответили, что в регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки врачей, работающих с больными коронавирусом. Все доплаты медики получают регулярно, это контролируют в правительстве.
Есть и дополнительные региональные выплаты отдельным категориям медицинских работников. Они работают в очень непростых условиях. Некоторые не выдерживают и уходят. Достойная оплата труда и стимулирующие выплаты — это забота о медицинских работниках. В Белгородской области, действительно, была развёрнута информационная кампания, направленная на то, чтобы развеять мифы о вакцинации. К ней подключены психологи и врачи разных специализаций, которые всегда готовы ответить на все вопросы жителей. из ответа правительства области на запрос ИА «Бел.Ру»