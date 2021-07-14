Какие социальные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям в Белгороде

Posted 14 июля 2021, 11:48
Published 14 июля 2021, 11:48
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
Государство продолжает оказывать материальную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единоразовых, временных или продолжительных пособий. Однако претендовать на социальные выплаты малоимущим и многодетным ячейкам общества могут не все. При назначении такой помощи опираются на доходы, количество несовершеннолетних и уточняют, есть ли инвалиды, которым требуется уход.
Не любая белгородская семья, которой, по её мнению, не хватает денег для существования, может считать себя малоимущей и претендовать на социальные выплаты. Для этого нужны особые условия.
Семью или отдельного человека признают малоимущими, если общий доход из расчёта на каждого члена ячейки общества ниже, чем прожиточный минимум в регионе. В Белгородской области он установлен в размере 9720 рублей на душу населения.
При расчёте учитывают родных и приёмных детей до 18 лет или до 23, если они обучаются очно в вузе. Также берут во внимание проживающих на одной территории бабушек и дедушек, мам и пап, опекунов, попечителей, мачех и отчимов, в том числе одиноких.
Однако важно понимать, что семья, злоупотребляющая алкоголем или наркотическими веществами, сознательно неработающая и ведущая асоциальный образ жизни, не может претендовать на статус малоимущей и на социальные выплаты. Для этого каждый трудоспособный член семьи должен работать или стоять на учёте в центре занятости.
Чтобы подсчитать, положена ли дотация малоимущей семье, необходимо просуммировать доход семьи за три последних месяца. Полученную сумму нужно разделить на три, а после — на количество членов семьи. Итог можно сравнивать с прожиточным минимумом. Если цифра получается ниже, то можно смело собирать документы.
Для точного расчёта можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, где достаточно выбрать свой регион и расчётный период, например, три месяца, а после ввести доход и количество членов семьи. Прожиточный минимум в указанной области и итоговый среднедушевой доход калькулятор покажет автоматически.
Обычно малоимущей семье полагаются два вида соцвыплат — единоразовая и регулярная.
Разовые выплаты обычно выдают по определённому поводу. К примеру, за рождение ребёнка государство перечисляет 18 886,32 рубля. Ровно такие же социальные выплаты положены малообеспеченным семьям в 2021 году в случае усыновления. К тому же, когда женщина в положении, ей положена сумма в размере 708,23 рубля. Но для этого нужно успеть встать на учёт по беременности до 12 недель. Получить материальную помощь малоимущие могут и к 1 сентября, если в семье есть школьники.
В Белгородском районе помогают оплатить задолженность за услуги ЖКХ собственникам жилья, а также выделяют до 20 тысяч рублей на покупку приборов учёта. Людям с небольшим достатком администрация муниципалитета даёт до 15 тысяч рублей на покупку холодильника, газовой или электрической плиты, котла, оборудования для приёма цифрового телевидения.
Что касается ежемесячных выплат, то их размер устанавливается каждым регионом отдельно и зависит от прожиточного минимума. В Белгородской области они следующие:
В Белгородской области, к примеру, в этом году базовую дотацию получат 3644 ребёнка, увеличенную — 3643, а самую высокую — 26 926 детей.
Стоит отметить, что с июля 2021 года малоимущим семьям положены новые социальные выплаты. Так, беременные женщины с невысоким достатком могут получать ежемесячно 5317 рублей, если начнут наблюдаться у врача в период с 6 до 12 недель вынашивания плода. Будущие мамы будут получать деньги вплоть до родов, однако начисление средств могут приостановить, если женщина проигнорирует плановый осмотр в медорганизации.
Также в качестве дополнительной государственной помощи малоимущим президент РФ учредил суммы, которые будут положены для родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Согласно новому закону, каждый месяц родитель будет получать по 4850,5 рублей. По данным белгородского отделения Пенсионного фонда России, на такую помощь могут рассчитывать порядка 4744 одиноких родителей с детьми.
Стоит разъяснить, какая семья считается многодетной и может претендовать на пособия. Это не просто взрослые люди, проживающие на одной территории и имеющие трёх и более детей.
Многодетная семья, согласно социальному кодексу Белгородской области, — это семья из двух родителей в зарегистрированном браке, либо одного из родителей, являющихся гражданами РФ. У таких людей должно быть три и более детей в возрасте до 18 лет. Пособия могут начисляться и на детей до 23 лет, но обязательно обучающихся на очной форме в вузе или же в организациях среднего общего или среднего профессионального образования.
Разберёмся, какие социальные выплаты и пособия положены многодетной семье. Как и в случае с малообеспеченными, разделим дотации на две части — разовые и ежемесячные.
К первой категории относятся особенные разовые выплаты. Например, при рождении ребёнка семья получает 18 004,12 рублей, помощь на улучшение жилищных условий положена женщинам, которые родили двойню или тройню в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Также мамы, которые родили сразу двоих детей, получат 150 тысяч рублей, а троих — 300 тысяч рублей. Также в счёт идёт и региональный, и федеральный материнский капитал. В первом случае женщина получит 68 460 рублей на третьего ребёнка, а во втором «многодеткам» достанется пособие в размере 639 431,83 рублей. К ним относятся женщины, родившие или усыновившие второго и последующих детей, начиная с 1 января 2020 года. Также при необходимости семье вернут деньги за покупку школьной формы первоклашкам.
В качестве ежемесячных дотаций ячейка общества получает 491 рубль на несовершеннолетнего до того, как он достигнет возраста 16 лет. Отметим, что пособие можно продлить до 18 лет, если ребёнок учится в общеобразовательном учреждении. Также семья вправе претендовать на субсидию на оплату услуг связи в размере 50% абонентной платы за телефон. «Многодеткам» следует рассчитывать на ежемесячное социальное пособие в случае рождения 3, 4 и 5 ребёнка до достижения малышом возраста трёх лет. Его размер равен прожиточному минимуму на несовершеннолетнего, установленного на территории региона, а это 9701 рубль (при условии, что среднедушевой денежный доход мамы, папы и детей ниже сложившегося в Белгородской области и при наличии постоянной регистрации по месту жительства в регионе).
Также ежемесячно осуществляется социальная выплата многодетным семьям по уходу за несовершеннолетними до достижения ими 1,5 лет. Она положена гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию (неработающим). Её размер составляет 6752 рубля.
Государство также обязуется возвращать деньги, которые родители потратили на детское питание для несовершеннолетних в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Однако сумма затрат не должна превысить 700 рублей. Подобную компенсацию могут организовать на проезд ребёнка до школы и обратно. Если говорить об учениках, то в общеобразовательных организациях для них организовывают льготное питание.
Отметим, что многодетным семьям также положены программы поддержки в виде региональных дотаций и компенсации на оплату коммунальных услуг. Назначают такую помощь органы соцзащиты населения.
В целом в Белгородской области решили упростить жизнь «многодеток» с помощью введения специальных удостоверений. Большим ячейкам общества постоянно приходилось доказывать свой статус, чтобы воспользоваться льготными услугами, поэтому обычное катание на каруселях в парке аттракционов превращалось в квест: сначала всей толпой они шли в кассу, потом – к директору парка, затем – снова на кассу, чтобы взять билеты. Так, с помощью удостоверений пользование льготами должно улучшиться. К идентифицирующей бумаге власти предложили приложить полный перечень муниципальных, региональных и федеральных услуг с номерами телефонов и адресами, чтобы семьи не испытывали затруднений в обычных вещах.
Чтобы начать получать социальную выплату, малоимущим гражданам нужно подтвердить свой статус. Обычно это делают с помощью заявления. Его можно подать лично, почтой, по e-mail, через МФЦ или госуслуги. Согласно закону, документы предоставляются бесплатно, а их рассмотрение обычно занимает до 10 рабочих дней.
Доказать своё материальное состояние можно с помощью следующих бумаг:
В прошлом году подавать заявку на продление пособия было не нужно — оно пролонгировалось автоматически. Такие меры вводили из-за коронавируса, чтобы избежать очередей в социальных учреждениях.
С апреля этого года снова разрешили личную подачу заявки на продление выплаты в центры соцобслуживания. К заявлению приложите те же документы, которые вы подавали при первом обращении в ведомство.
В качестве социальной помощи малоимущим семьям учредили дополнительные социальные пособия. Так, студенты могут получить социальную стипендию, которую дают вне зависимости от оценок. Отметим, что сумму могут повысить за хорошую учёбу. Размер денежной помощи — это сугубо региональная льгота, поэтому её размер и условия получения устанавливают местные власти.
Для оформления можно выбрать любое из трёх возможных мест — МФЦ, органы социальной защиты населения или портал Госуслуг. Оформить финансовую госпомощь должны в течение 10 дней.
Обычно средства зачисляются на счёт малообеспеченных и многодетных не позднее 26 числа каждого месяца. Первые выплаты должны поступить в месяце, следующем за тем, в котором оформлялись документы.
Предполагается, что к первому сентября родителям будущих первоклашек перечислят материальную помощь в размере 10 000 рублей. На эти деньги мамы, папы или опекуны, усыновители (причём не только из малоимущих семей) смогут купить школьную форму и канцелярию.
Получить их можно по заявлению родителя, а подать его можно через сайт госуслуг.
Ещё одна выплата, на которую можно рассчитывать, — это помощь беременным жёнам призывников. Сумма этой помощи никак не зависит от дохода молодожёнов. Но важное условие — срок беременности такой женщины должен быть не менее 180 дней.
Так, жёны солдат могут получить 29 908,46 рублей. А если ребёнок уже родился, то им заплатят 12 817,91 рублей. Но стоит учесть, что это не статичные выплаты. Суммы постоянно индексируются. К примеру, в 2019 году в Белгородской области сумма по этому пособию составляла 27 680,97 рублей.
Чтобы оформить дотацию прямо из дома, не разъезжая по госучреждениям, нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. После – перейти во вкладку «Услуги» и выбрать раздел «Пенсия, пособия и льготы». На открывшейся страничке необходимо пролистать вниз до «Жизненных ситуаций» и подраздела «Пособия, выплаты и льготы семьям, имеющим детей».
В описании под ним будет описана услуга «Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву». Чтобы выбрать её, нужно кликнуть по ней мышкой, после чего откроется новое окошко с подробной инструкцией, что нужно делать.
Из документов вам понадобятся:
В Белгородской области малообеспеченным стараются активно помогать с одеждой и обувью. Например, в Белгороде организованы пункты благотворительной помощи, куда горожане могут отдать вещи, игрушки, книги, канцтовары, обувь, посуду и мебель для малоимущих.
В Белгородском районе таким малоимущим делают социальные выплаты на детей в размере 5000 на покупку вещей, обуви и школьных принадлежностей.
В 2019 году в Белгороде открыли социальный магазин Красного Креста. В «Нашем Универсаме», который находится на цокольном этаже здания по проспекту Богдана Хмельницкого, 181, порядка 40 малообеспеченных семей могут получить продукты и товары по ежемесячным ваучерам на 500 рублей.
Также «многодетки» могут получить помощь от администрации Белгородского района в виде единовременном пособии в 5000 рублей.
Отметим, что продуктовая помощь многодетным в Москве похожа на социальные выплаты. Так, горожанам выдают электронные продовольственные сертификаты, куда ежемесячно зачисляют две тысячи баллов, что равно двум тысячам рублей. Однако такая поддержка доступна только тем, у кого есть социальная карта москвича. Остальным выдают продуктовые наборы отдельно.
Семья прекратит получать пособия, если перестанет соответствовать критериям малообеспеченной или многодетной.