Какие социальные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям в Белгороде

В качестве ежемесячных дотаций ячейка общества получает 491 рубль на несовершеннолетнего до того, как он достигнет возраста 16 лет. Отметим, что пособие можно продлить до 18 лет, если ребёнок учится в общеобразовательном учреждении. Также семья вправе претендовать на субсидию на оплату услуг связи в размере 50% абонентной платы за телефон. «Многодеткам» следует рассчитывать на ежемесячное социальное пособие в случае рождения 3, 4 и 5 ребёнка до достижения малышом возраста трёх лет. Его размер равен прожиточному минимуму на несовершеннолетнего, установленного на территории региона, а это 9701 рубль (при условии, что среднедушевой денежный доход мамы, папы и детей ниже сложившегося в Белгородской области и при наличии постоянной регистрации по месту жительства в регионе).