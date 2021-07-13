Выбор моторного масла: что учесть и как не купить подделку

Если стоимость масла ниже среднерыночной на 15% и более, с высокой вероятностью перед вами подделка. Изучите тару: качество ее исполнения должно быть высоким. Не должно быть заломов, трещин, наплывов пластика. Обратите внимание на знак «не для пищевых продуктов». Масло в жестяных тарах подделывают реже. Качество наклейки не должно вызывать вопросов — она ровно наклеена, все надписи хорошо читаются. На крышке должен быть товарный знак и кольцевая пломба.