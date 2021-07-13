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Posted 13 июля 2021, 08:56

Published 13 июля 2021, 08:56

Modified 1 декабря, 08:33

Updated 1 декабря, 08:33

Выбор моторного масла: что учесть и как не купить подделку

13 июля 2021, 08:56
Сюжет
Новости компаний
На рынке вопрос правильного подбора технических жидкостей для авто остается актуальным. Такая ситуация возникает из-за большого разнообразия моторных масел.

Хоть моторное масло 5w30 считается одним из самых популярных, оно не всегда является оптимальным. Покупателю стоит учитывать не только показатель вязкости, но и ряд других факторов. Маркетплейс автомобильных товаров Avto.pro расскажет, на что стоит обращать внимание при подборе моторного масла.

Методика подбора

Моторные масла делятся на три типа в зависимости от химического состава: минеральные, полусинтетические и «чистая» синтетика. Минеральные масла подойдут автомобилям с карбюраторным мотором, а синтетика — практически всем. Простейшая методика выбора моторного масла выглядит так:

  • Проверить, какое масло уже было в употреблении. Заливайте то же самое или промойте систему и используйте другое масло;
  • Учтите рекомендации автопроизводителя (допуски). Допуски указаны на таре с моторным маслом. Они должны соответствовать параметрам вашего авто;
  • Учтите класс масла и его характеристики по SAE (наиболее распространенная классификация). Можно ограничиться степенью вязкости.

Моторные масла условно делят на зимние, летние и всесезонные. Для стран Восточной Европы подойдут всесезонные масла типа SAE 5W-30 и 5W-40. Температурные диапазоны их использования достаточно широки. Напоминаем, что первая цифра указывает на класс вязкости масла при температурах ниже 0, а вторая — при плюсовых температурах. Если вы хотите уменьшить угар, то выбирайте масло с высокой температурой вспышки.

Как не нарваться на подделку

Чем известнее бренд автохимии, тем выше вероятность столкнуться с поддельным продуктом. Это особенно справедливо для масел Elf, Castrol, Shell и Mobil. А вот масла Idemitsu и Aral подделывают реже. Выявить «левый» продукт можно по ряду признаков: цена, качество тары, запах, наклейка, крышка.

Если стоимость масла ниже среднерыночной на 15% и более, с высокой вероятностью перед вами подделка. Изучите тару: качество ее исполнения должно быть высоким. Не должно быть заломов, трещин, наплывов пластика. Обратите внимание на знак «не для пищевых продуктов». Масло в жестяных тарах подделывают реже. Качество наклейки не должно вызывать вопросов — она ровно наклеена, все надписи хорошо читаются. На крышке должен быть товарный знак и кольцевая пломба.

На правах рекламы, ООО «АвтоПро», ИНН 7703412970, ОРГН 1167746640600

#Новости#Общество#Подделка#Новости компаний#Выбор
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