Выбор моторного масла: что учесть и как не купить подделку

Posted 13 июля 2021, 08:56
Published 13 июля 2021, 08:56
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
Хоть моторное масло 5w30 считается одним из самых популярных, оно не всегда является оптимальным. Покупателю стоит учитывать не только показатель вязкости, но и ряд других факторов. Маркетплейс автомобильных товаров Avto.pro расскажет, на что стоит обращать внимание при подборе моторного масла.
Методика подбора
Моторные масла делятся на три типа в зависимости от химического состава: минеральные, полусинтетические и «чистая» синтетика. Минеральные масла подойдут автомобилям с карбюраторным мотором, а синтетика — практически всем. Простейшая методика выбора моторного масла выглядит так:
Моторные масла условно делят на зимние, летние и всесезонные. Для стран Восточной Европы подойдут всесезонные масла типа SAE 5W-30 и 5W-40. Температурные диапазоны их использования достаточно широки. Напоминаем, что первая цифра указывает на класс вязкости масла при температурах ниже 0, а вторая — при плюсовых температурах. Если вы хотите уменьшить угар, то выбирайте масло с высокой температурой вспышки.
Как не нарваться на подделку
Чем известнее бренд автохимии, тем выше вероятность столкнуться с поддельным продуктом. Это особенно справедливо для масел Elf, Castrol, Shell и Mobil. А вот масла Idemitsu и Aral подделывают реже. Выявить «левый» продукт можно по ряду признаков: цена, качество тары, запах, наклейка, крышка.
Если стоимость масла ниже среднерыночной на 15% и более, с высокой вероятностью перед вами подделка. Изучите тару: качество ее исполнения должно быть высоким. Не должно быть заломов, трещин, наплывов пластика. Обратите внимание на знак «не для пищевых продуктов». Масло в жестяных тарах подделывают реже. Качество наклейки не должно вызывать вопросов — она ровно наклеена, все надписи хорошо читаются. На крышке должен быть товарный знак и кольцевая пломба.
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