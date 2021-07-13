Вторичная переработка: что и где можно сдать в Белгороде

Большой процент потенциально перерабатываемых отходов попадает на свалку, где медленно разлагается десятилетиями и даже веками. Например, для разложения пластика нужно около 200 лет. Во время этого процесса пластмассы, которые попадают в землю, распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества. Через грунтовые воды они могут просочиться к источникам воды, что может привести к массовой гибели животных. Стекло – ещё один материал, который можно переработать. В отличие от пластика, оно не разлагается и может оставаться в изначальном состоянии много лет, но оно так же вредит окружающей среде. Почти половину твёрдых бытовых отходов составляют бумажные изделия, их сбор и переработка – хороший способ не только сократить количество свалок и мусора, но и уменьшить вырубку лесов.