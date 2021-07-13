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Posted 13 июля 2021, 09:03

Published 13 июля 2021, 09:03

Modified 1 декабря, 07:25

Updated 1 декабря, 07:25

Вторичная переработка: что и где можно сдать в Белгороде

13 июля 2021, 09:03
В 2005 году группа учёных опубликовала доклад о состоянии экосистем планеты («Millennium Ecosystem Assessment»), составленный по поручению ООН. В документе говорится, что к 2050 году спрос на продовольствие, воду и материалы приведёт к дефициту природных ресурсов и загрязнению планеты.

Один из способов предотвращения экологической катастрофы – переработка отходов.

Почему это важно?

Переработка – это экологичная альтернатива обычному захоронению отходов. Она позволяет сократить количество производимых товаров и может предотвратить утилизацию потенциально полезных материалов, что отсрочит исчерпание природных ресурсов. Кроме этого, переработка позволяет уменьшить использование первичного сырья, позволяя тем самым снизить потребление энергии, загрязнение воздуха, воды и почвы.

Большой процент потенциально перерабатываемых отходов попадает на свалку, где медленно разлагается десятилетиями и даже веками. Например, для разложения пластика нужно около 200 лет. Во время этого процесса пластмассы, которые попадают в землю, распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества. Через грунтовые воды они могут просочиться к источникам воды, что может привести к массовой гибели животных. Стекло – ещё один материал, который можно переработать. В отличие от пластика, оно не разлагается и может оставаться в изначальном состоянии много лет, но оно так же вредит окружающей среде. Почти половину твёрдых бытовых отходов составляют бумажные изделия, их сбор и переработка – хороший способ не только сократить количество свалок и мусора, но и уменьшить вырубку лесов.

Также повторно можно использовать текстиль, опасные отходы и бытовую технику.

Как и где перерабатывать?

В последние годы проблема ограниченности ресурсов получает всё больше огласки, однако не каждый, кто о ней знает, начинает способствовать её решению. Кому-то кажется, что переработка отходов – процесс сложный и непонятный, кто-то не хочет тратить своё время, а кто-то думает, что вклад одного человека ничего не изменит. На самом же деле это достаточно просто и не отнимает много времени, а небольшие изменения в повседневной рутине уже уменьшают количество наносимого природе вреда.

  • Такие материалы, как пластик, стекло и бумагу можно сдать в специальных пунктах приёма, которые есть в каждом городе. Пластик необходимо сдавать чистым и сухим. Особое внимание следует обратить на маркировку: очень трудно или совсем не перерабатываются изделия со значками PVC(3), O(7) и ABC, поэтому лучше вообще перестать их использовать.
  • Стекло можно переработать, если в нём не имеется посторонних примесей и на нём нет покрытий. Это целые банки, бутылки, флаконы. В некоторых пунктах приёма принимается стеклобой.
  • К макулатуре относятся офисная бумага, коробки, картон, альбомы, газеты, журналы, тетради и бумажные упаковки с маркировками 20, 21 и 22 (PAP). Перед сдачей макулатуру нужно освободить от скоб, обложек и так далее; ламинированные бумажные изделия переработке не подлежат.
  • Одежду и ткань можно отдать нуждающимся или отнести в благотворительные магазины. Одеяла, подушки, скатерти и другие изделия в приемлемом состоянии лучше отдать в фонды, которые помогают бездомным людям и животным. Сдавать на переработку лучше те вещи, которые уже непригодны к использованию.
  • Опасные отходы (к ним относятся батарейки, аккумуляторы, лампы, отработанные масла) можно сдавать в специализированных пунктах приёма. Их необходимо хранить в плотно закрывающихся ёмкостях.
  • Бытовую технику можно сдать с выгодой: во многих магазинах электроники и бытовой техники часто проходят акции по приёму на утилизацию старых устройств и приборов.

Некоторые изделия и материалы в России пока практически нигде не принимают на переработку. В этом случае есть несколько вариантов: стараться продлевать жизнь вещам, уменьшить использование того, что невозможно переработать, или искать более экологичные альтернативы.

Где в Белгороде можно сдать материалы на переработку?

В Белгороде есть шесть пунктов выкупа вторсырья (в Белгородской области – ещё 18), которые открыла компания «Чистый белый край». Пункты принимают макулатуру и полимеры (плёнка, канистры, бутылки), расположены по следующим адресам:

  1. п. Майский, ул. Зелёная, 4;
  2. п. Северный, ул. Шоссейная, 15;
  3. пр-т. Б. Хмельницкого, д. 132а;
  4. ул. Будённого, д. 2а;
  5. ул. Королёва, 23а;
  6. ул. Макаренко, 42 (возле ТЦ Заря).

Также компания установила несколько баков для сбора только стекла и стеклотары в районах Харьковской горы и центра.

Для сбора использованных батареек размещены контейнеры в ТРЦ «РИО» и ТРЦ «МегаГРИНН», МТРК «Сити Молл Белгородский», универмаге «Белгород», гипермаркетах «Лента» на ул. Щорса, 43а и «Линия» на ул. Королёва, 9а.

Ненужную, но пригодную для ношения одежду можно сдать в нескольких местах:

  1. Благотворительный магазин «Добромаркет», Белгород, ул. Архиерейская, 8;
  2. Белгород, Красный Крест, пр-т. Б. Хмельницкого, 181;
  3. Белгород, Марфо-Мариинский женский монастырь, ул. Пушкина, 19;
  4. Социально-реабилитационный центр общества «Милосердие и забота», Белгород, ул. Промышленная, 2.
#Новости#Общество#Отходы#Пластик#Стекло
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