Вторичная переработка: что и где можно сдать в Белгороде

Posted 13 июля 2021, 09:03
Published 13 июля 2021, 09:03
Modified 1 декабря, 07:25
Updated 1 декабря, 07:25
Один из способов предотвращения экологической катастрофы – переработка отходов.
Переработка – это экологичная альтернатива обычному захоронению отходов. Она позволяет сократить количество производимых товаров и может предотвратить утилизацию потенциально полезных материалов, что отсрочит исчерпание природных ресурсов. Кроме этого, переработка позволяет уменьшить использование первичного сырья, позволяя тем самым снизить потребление энергии, загрязнение воздуха, воды и почвы.
Большой процент потенциально перерабатываемых отходов попадает на свалку, где медленно разлагается десятилетиями и даже веками. Например, для разложения пластика нужно около 200 лет. Во время этого процесса пластмассы, которые попадают в землю, распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества. Через грунтовые воды они могут просочиться к источникам воды, что может привести к массовой гибели животных. Стекло – ещё один материал, который можно переработать. В отличие от пластика, оно не разлагается и может оставаться в изначальном состоянии много лет, но оно так же вредит окружающей среде. Почти половину твёрдых бытовых отходов составляют бумажные изделия, их сбор и переработка – хороший способ не только сократить количество свалок и мусора, но и уменьшить вырубку лесов.
Также повторно можно использовать текстиль, опасные отходы и бытовую технику.
В последние годы проблема ограниченности ресурсов получает всё больше огласки, однако не каждый, кто о ней знает, начинает способствовать её решению. Кому-то кажется, что переработка отходов – процесс сложный и непонятный, кто-то не хочет тратить своё время, а кто-то думает, что вклад одного человека ничего не изменит. На самом же деле это достаточно просто и не отнимает много времени, а небольшие изменения в повседневной рутине уже уменьшают количество наносимого природе вреда.
Некоторые изделия и материалы в России пока практически нигде не принимают на переработку. В этом случае есть несколько вариантов: стараться продлевать жизнь вещам, уменьшить использование того, что невозможно переработать, или искать более экологичные альтернативы.
В Белгороде есть шесть пунктов выкупа вторсырья (в Белгородской области – ещё 18), которые открыла компания «Чистый белый край». Пункты принимают макулатуру и полимеры (плёнка, канистры, бутылки), расположены по следующим адресам:
Также компания установила несколько баков для сбора только стекла и стеклотары в районах Харьковской горы и центра.
Для сбора использованных батареек размещены контейнеры в ТРЦ «РИО» и ТРЦ «МегаГРИНН», МТРК «Сити Молл Белгородский», универмаге «Белгород», гипермаркетах «Лента» на ул. Щорса, 43а и «Линия» на ул. Королёва, 9а.
Ненужную, но пригодную для ношения одежду можно сдать в нескольких местах: