В аэропорту Белгорода можно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Услуги ПЦР-тестирования организовала российская инновационная компания «Уайт Продакт». В своей работе она использует корейские системы диагностики SD Biosensor. По данным экспертов, тест-системы показывают диагноз с точностью 96% и распознают все штаммы коронавируса. Помимо этого, согласно исследованиям, тесты могут определить наличие вируса на самом раннем сроке после его проникновения в организм, то есть еще до первых симптомов.