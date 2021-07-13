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Posted 13 июля 2021, 06:15

Published 13 июля 2021, 06:15

Modified 1 декабря, 08:07

Updated 1 декабря, 08:07

В аэропорту Белгорода можно сдать ПЦР-тест на коронавирус

13 июля 2021, 06:15
Сюжет
Коронавирус
Пройти тестирование на COVID-19 можно в пункте, который находится в медицинском кабинете аэропорта, напротив стоек регистрации. Результат предоставят в течение суток. Справку можно получить на русском и английском языках и загрузить на Госуслуги.

В Белгородской области идёт рост заболеваемости коронавирусом. По информации регионального департамента здравоохранения, можно говорить о третьей волне распространения вируса. Областное правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Несмотря на это летний отпуск никто не отменял. Правительство РФ расширило список стран, которые могут посетить россияне. При этом эпидемиологи настойчиво рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. На законодательном уровне даже закрепили необходимость прохождения ПЦР-тестирования по возвращении домой.

Чтобы облегчить жизнь белгородцев, в международном аэропорту появилась соответствующая услуга. Пункт открылся в медицинском кабинете аэропорта под вывеской «ФАСТЕСТ», напротив стоек регистрации. Здесь пройти тестирование может любой желающий в любое время, так как пункт работает круглосуточно и без выходных.

Результаты обследования можно получить на почту в течение суток. Справка на двух языках (русском и английском) подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах. Если результат нужен срочно, можно пройти экспресс-тестирование и узнать свой ковид-статус за 15 минут.

Услуги ПЦР-тестирования организовала российская инновационная компания «Уайт Продакт». В своей работе она использует корейские системы диагностики SD Biosensor. По данным экспертов, тест-системы показывают диагноз с точностью 96% и распознают все штаммы коронавируса. Помимо этого, согласно исследованиям, тесты могут определить наличие вируса на самом раннем сроке после его проникновения в организм, то есть еще до первых симптомов.

Помимо Белгорода, «Уайт Продакт» тестирует на COVID-19 пассажиров в аэропортах Новосибирска, Перми, Кавказских Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда, Красноярска, Воронежа. В скором времени мобильные пункты появится и в других городах страны.

Кроме услуг в аэропортах, компания проводит и выездное тестирование: медики могут приехать домой, в офис или на производство в любое время и провести ПЦР- или экспресс-тестирование.

Справка. «Уайт Продакт» является официальным представителем и поставщиком глобальной биодиагностической компании SD Biosensor (Южная Корея), которая стала лидером в области лабораторных исследований и диагностики COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Экспресс-системы «Уайт Продакт» Минздрав России признал равнозначной ПЦР-тесту. Во время пандемии компания предложила новые решения для бизнеса, которые позволили провести быструю диагностику и распознать коронавирус на ранних стадиях заражения, что предотвратило распространение инфекции и ухудшение эпидситуации.

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