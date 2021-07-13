Особенности и преимущества онлайн-кредитования

Если вы не успеваете отдать заем, то для того, чтобы избежать штрафа, используйте функцию пролонгации, которую предусматривают практически все МФО. В данном случае вы будете платить только проценты. Эта возможность сохранит вашу кредитную историю чистой, но нужно учитывать, что требования к осуществлению пролонгации могут быть разными, в зависимости от МФО.