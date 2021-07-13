Особенности и преимущества онлайн-кредитования

Posted 13 июля 2021, 09:00
Published 13 июля 2021, 09:00
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
В таких ситуациях на помощь приходят микрозаймы. Кредит в МФО можно получить за считанные минуты.
Преимущества микрозаймов
Основное достоинство онлайн-кредитования состоит в том, что заемщику не нужно посещать офис, чтобы получить кредит. Микрофинансовые организации выдают займы достаточно быстро, поскольку их схемы взаимодействия с клиентами продуманы до мельчайших деталей. Многие компании предлагают возможность получить микрозайм без электронной почты или номера телефона. Для поиска организации можно воспользоваться онлайн-сервисом, где можно ознакомиться с условиями сотрудничества и ставками от разных МФО.
Почему же заемщики все чаще выбирают именно микрозаймы, а не кредиты в банках:
Кроме того, чтобы оформить микрокредит, понадобится небольшой пакет документов. Обычно это паспорт и номер банковского счета, куда будут переведены средства. При регистрации и оформлении заявки обязательно указывайте правильные данные, в противном случае в кредите будет отказано.
Что делать, если в микрозайме отказано?
Как показывает статистика, микрофинансовые компании более лояльно относятся к своим клиентам, но, несмотря на это, вероятность отказа все же присутствует. Если после оформления заявки пришел отрицательный ответ, это не проблема. Нужно попробовать получить кредит в другой организации. МФО, как правило, не объясняют причины отказа, поэтому пытаться выяснить, почему вам отказали, бессмысленно.
Дальнейший алгоритм действий следующий:
Перед отправлением заявки тщательно изучите договор, особенно, раздел со штрафными санкциями. Нужно сразу понимать, чем чреват несвоевременный возврат средств. Даже если вы уверены в том, что кредит будет возвращен вовремя, ознакомьтесь с санкциями, поскольку форс-мажорные ситуации случаются у каждого.
Если вы не успеваете отдать заем, то для того, чтобы избежать штрафа, используйте функцию пролонгации, которую предусматривают практически все МФО. В данном случае вы будете платить только проценты. Эта возможность сохранит вашу кредитную историю чистой, но нужно учитывать, что требования к осуществлению пролонгации могут быть разными, в зависимости от МФО.