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Posted 13 июля 2021, 09:00

Published 13 июля 2021, 09:00

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

Особенности и преимущества онлайн-кредитования

13 июля 2021, 09:00
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Новости компаний
В условиях постоянного экономического кризиса многие люди сталкиваются с необходимостью срочного займа денег, как говорится, до зарплаты. Не всегда удается полагаться на родственников или близких людей, а для обращения в банк на получение небольшой суммы, как правило, нет времени.

В таких ситуациях на помощь приходят микрозаймы. Кредит в МФО можно получить за считанные минуты.

Преимущества микрозаймов

Основное достоинство онлайн-кредитования состоит в том, что заемщику не нужно посещать офис, чтобы получить кредит. Микрофинансовые организации выдают займы достаточно быстро, поскольку их схемы взаимодействия с клиентами продуманы до мельчайших деталей. Многие компании предлагают возможность получить микрозайм без электронной почты или номера телефона. Для поиска организации можно воспользоваться онлайн-сервисом, где можно ознакомиться с условиями сотрудничества и ставками от разных МФО.

Почему же заемщики все чаще выбирают именно микрозаймы, а не кредиты в банках:

  1. Быстрое оформление и удобство. Для получения займа достаточно определиться с организацией, с которой вы хотите сотрудничать, а также зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании. При регистрации необходимо указать корректные данные, после чего оформить заявку на получение средств. Фактически для того, чтобы взять в долг, вам нужен только компьютер или смартфон с выходом в интернет. На каждом сайте есть онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать, сколько денег вам придется отдавать.
  2. Деньги зачисляются через несколько минут. Оформляя кредит в банке, будьте готовы к тому, чтобы потратить не один день на получение справок с места работы, поиск поручителей и т. д. Бюрократия отнимает много времени, но микрофинансовых компаний это не касается. Оформляя заем в режиме онлайн, вы можете рассчитывать на выдачу средств в течение 15 минут. Деньги можно забрать как из офиса компании в виде наличных, так и получить перевод на карту.
  3. Кредитная история не имеет значения. Если сравнивать с банком, то риск отказа всегда есть, в частности, если кто-то из ваших родственников ранее уже допускал просрочки. Микрофинансовые компании в этом плане более лояльны к своим клиентам. Как правило, даже если выплата производилась не вовремя, проблем с кредитами не возникает. Главное, чтобы не было открытых займов.
  4. Выгодные условия сотрудничества. Так называемый мелкий шрифт, который часто практикуется банками, приводит к тому, что клиент переплачивает, и зачастую немаленькие суммы. Что касается МФО, для таких организаций характерны прозрачные условия сотрудничества.
  5. Мобильность. Если сравнивать с теми же банками, микрофинансовая компания выдаст заем даже тем клиентам, которые находятся далеко от офиса фирмы. Иными словами, физическое местоположение не играет роли. Это особенно удобный вариант для тех, кто отдыхает за городом или путешествует.

Кроме того, чтобы оформить микрокредит, понадобится небольшой пакет документов. Обычно это паспорт и номер банковского счета, куда будут переведены средства. При регистрации и оформлении заявки обязательно указывайте правильные данные, в противном случае в кредите будет отказано.

Что делать, если в микрозайме отказано?

Как показывает статистика, микрофинансовые компании более лояльно относятся к своим клиентам, но, несмотря на это, вероятность отказа все же присутствует. Если после оформления заявки пришел отрицательный ответ, это не проблема. Нужно попробовать получить кредит в другой организации. МФО, как правило, не объясняют причины отказа, поэтому пытаться выяснить, почему вам отказали, бессмысленно.

Дальнейший алгоритм действий следующий:

  1. Найдите другую компанию и зарегистрируйтесь на сайте в личном кабинете.
  2. Оформите заявку и выберите интересующую сумму микрокредита.
  3. Укажите корректные персональные данные. Номер мобильного телефона обязателен, но еще лучше - стационарный, например, рабочий. Так у МФО будет больше гарантий.
  4. Укажите, зачем вам нужен кредит. Здесь очень важно вызвать доверие у представителя организации, поэтому указывайте уважительную причину. Такие формулировки, как «отдать долг» и «погулять» рекомендуется сразу отбросить. Кредитные компании более лояльно относятся к заемщикам, которые ищут деньги на приобретение бытовой техники, ремонт и т. д.
  5. Если есть необходимость, отметьте в заявке, что у вас есть движимое или недвижимое имущество. Благодаря этому вы повысите свой статус как заемщика.

Перед отправлением заявки тщательно изучите договор, особенно, раздел со штрафными санкциями. Нужно сразу понимать, чем чреват несвоевременный возврат средств. Даже если вы уверены в том, что кредит будет возвращен вовремя, ознакомьтесь с санкциями, поскольку форс-мажорные ситуации случаются у каждого.

Если вы не успеваете отдать заем, то для того, чтобы избежать штрафа, используйте функцию пролонгации, которую предусматривают практически все МФО. В данном случае вы будете платить только проценты. Эта возможность сохранит вашу кредитную историю чистой, но нужно учитывать, что требования к осуществлению пролонгации могут быть разными, в зависимости от МФО.

#Новости#Технологии#Онлайн#Новости компаний#Оформление#Микрокредит
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