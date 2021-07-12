Кириенко рассказал о принципах эффективного управления

Представитель арт-кластера «Таврида» добавил, что он и его коллеги откликаются на данную динамику. Участники их арт-школ эволюционируют в своей профессии, а также учатся трудиться в командах, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые «взлетят».