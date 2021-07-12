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Posted 12 июля 2021, 10:55

Published 12 июля 2021, 10:55

Modified 18 сентября 2022, 12:01

Updated 18 сентября 2022, 12:01

Кириенко рассказал о принципах эффективного управления

12 июля 2021, 10:55
Первый заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко принял участие в работе арт-кластера «Таврида». В рамках мероприятия началось обучение 400 начинающих отечественных специалистов театральной сферы.

Сергей Кириенко назвал участникам «Тавриды» 10 ключевых принципов, позволяющих добиться высочайших показателей в управлении. Так, в основе любой управленческой проблемы лежит решение, которое необходимо “достать”. В подтверждение своих слов представитель Администрации Президента указал на прием айкидо, где сила противника используется для защиты от нападения. Об этом информирует tass.ru.

По словам Кириенко, в каждой трудности, в каждом сопротивлении можно выявить внешний источник энергии, который позволит развернуть процесс туда, куда требуется.

Топ-менеджерам нужно все время обучаться новому и быстро реагировать на изменения, происходящие вокруг. «Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира», – пояснил эксперт.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сказал, что на данный момент в образовательные программы арт-кластера принято решение включить трек «Компетенции будущего». Он позволит молодым творцам получить все нужные навыки, позволяющие с успехом руководить проектами, становиться лидерами и приходить к осознанному потреблению.

Сегодня мир очень быстро меняется. Из-за этого людям, желающим стать успешными, необходимо прокачивать базовые профессиональные компетенции, навыки, которые повышают конкурентоспособность, отметил Першин.

Представитель арт-кластера «Таврида» добавил, что он и его коллеги откликаются на данную динамику. Участники их арт-школ эволюционируют в своей профессии, а также учатся трудиться в командах, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые «взлетят».

Арт-кластер «Таврида» проходит шестой год подряд. В 2021 году проект инициировал крупные изменения. Речь идет о трансформации в единую экосистему сервисов, способных помочь молодым креативным специалистам по всей РФ.

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