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Posted 11 июля 2021, 15:00

Published 11 июля 2021, 15:00

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Гладков нашёл нарушения на новых детских и спортивных площадках в Белгороде

11 июля 2021, 15:00
Сюжет
Губернатор
Глава региона отметил, что на многих игровых зонах нет тени, а на спортобъектах оборудование ничем не закреплено и может навредить отдыхающим. Также в соцсети Гладков подчеркнул, что площадки адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время девятичасового объезда Белгорода глава региона Вячеслав Гладков и мэр областного центра Юрий Галдун посетили 22 детские и спортивные площадки, которые возводятся во дворах в этом году.

Руководителя региона сильно смутило отсутствие тени в зонах отдыха. В своей соцсети Гладков написал, что по периметру уже высажены деревья, но так как они не сразу смогут выполнять свою функцию, к ним на помощь придут теневые навесы. Их сконструируют как на строящихся, так и на существующих объектах.

Что касается спортивных площадок, то Вячеслав Гладков отметил, что подобные объекты, предназначенные для взрослых, нужно делать междворовыми и большего размера. Если говорить о качестве, то зоны отдыха вызвали у главы региона ряд вопросов.

Нельзя забывать про безопасность. Обратил внимание, что на некоторых площадках футбольные ворота ничем не закреплены. Такого быть не должно. Важно не просто выполнить работы «для галочки», а чтобы новые объекты отвечали всем запросам местных жителей. Вячеслав Гладков

Кроме того, глава региона поручил адаптировать все спортивные площадки для белгородцев с ограниченными возможностями здоровья, а также напомнил, что думать об этом следует ещё во время проектирования.

Напомним, в этом году в Белгороде до конца этого года облагородят 69 детских и 33 спортивных площадки. По инициативе Гладкова на эту цель выделили 362 млн рублей. Мэрия Белгорода опубликовала список адресов, где строят новые площадки.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Детская площадка#Детские площадки#Спортивные площадки#Белгород#Вячеслав Гладков
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