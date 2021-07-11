Гладков нашёл нарушения на новых детских и спортивных площадках в Белгороде

Руководителя региона сильно смутило отсутствие тени в зонах отдыха. В своей соцсети Гладков написал, что по периметру уже высажены деревья, но так как они не сразу смогут выполнять свою функцию, к ним на помощь придут теневые навесы. Их сконструируют как на строящихся, так и на существующих объектах.