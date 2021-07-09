Председатель ЗС Карелии Шандалович: Люди должны отдыхать в день вакцинации

Как считает спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, после постановки вакцины необходимо беречься от стрессов для организма, поэтому в этот день нужен отдых, чтобы человек мог распланировать свои дела и после процедуры не спешить приступать к трудовым обязанностям, что только усилит нагрузку на организм, а отправиться домой и отдохнуть перед новым рабочим днем, пишет Karelinform.ru.