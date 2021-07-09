Председатель ЗС Карелии Шандалович: Люди должны отдыхать в день вакцинации

Posted 9 июля 2021, 15:57
Published 9 июля 2021, 15:57
Modified 18 сентября 2022, 12:01
Updated 18 сентября 2022, 12:01
Ранее региональным управлением Роспотребнадзора в республике было введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий населения, в том числе сотрудников государственных и муниципальных органов.
Как считает спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, после постановки вакцины необходимо беречься от стрессов для организма, поэтому в этот день нужен отдых, чтобы человек мог распланировать свои дела и после процедуры не спешить приступать к трудовым обязанностям, что только усилит нагрузку на организм, а отправиться домой и отдохнуть перед новым рабочим днем, пишет Karelinform.ru.
Помимо этого, Элиссан Шандалович подчеркнул, что в России со времени старта вакцинации от коронавируса прошло достаточно времени для осознания того, что вакцинация не несет рисков, а наоборот, в случае заболевания позволяет пережить его максимально легко.
Законопроект планируют рассмотреть в ходе заседания Заксобрания 15 июля. Ожидается, что документ будет принят в первом и втором, итоговом чтении.