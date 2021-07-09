Халява, приди: какие льготы даёт студенческий билет

Студентам Microsoft открывает доступ к продуктам для создания дизайнов и программного обеспечения. Учащиеся и преподаватели имеют право на бесплатную версию Office 365 для образовательных учреждений, в которую входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams и дополнительные инструменты для работы. Также Adobe дарит скидки на одну из самых лучших программ – Adobe Creative Cloud. Она идёт со скидкой 46 % в течение первого года. Тут и Photoshop, и Premiere, и Acrobat, и 100 Гб в хранилище.