Халява, приди: какие льготы даёт студенческий билет

Posted 9 июля 2021, 16:30
Published 9 июля 2021, 16:30
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Льготы на проезд
Чаще всего студенты большое количество средств тратят именно на проезд. А наличие студенческого билета даёт студентам-очникам возможность тратить в разы меньше. В Белгородской области с 1 сентября 2020 года ввели льготный проезд для студентов. Чтобы получить льготу, нужно подать заявку в «Личном кабинете» на Госуслугах. Каждый месяц на карту будет начисляться 18 поездок по 10 рублей.
Скидка распространяется и на проезд в поездах и электричках. Студент, покупая билет в кассе РЖД, предоставляет студенческий билет и получает скидку 25 % на поездки в купейных вагонах и вагонах с сидячими местами в скоростных поездах.
Развлечения
Посещать музеи студентам становится намного проще. В некоторые вход для студентов бесплатный. Например, Белгородский художественный музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж. Другие музеи можно посещать со скидкой.
В кино студенты также могут ходить по скидке. Чаще всего это будние дни и первая половина дня. Скидка по студенческому также распространяется и на боулинги, ночные клубы и бары, аквапарки.
Спорт
Во многих фитнесс-центрах также предусмотрены льготы для студентов. Поэтому студенту спокойно можно приобрести абонемент по выгодной цене.
Еда
Благодаря студенческому билету вы можете получить хорошую скидку во многих кафе, барах, ресторанах и магазинах. Где-то делают скидки, где-то начисляют бонусы. Но так или иначе студентам есть, где сэкономить.
Налоговые льготы
Студент вправе вернуть 13% от суммы за обучение. На возврат денежных средств может подать заявление как и сам студент, если он трудоустроен, так и его родители.
Программное обеспечение
Студентам Microsoft открывает доступ к продуктам для создания дизайнов и программного обеспечения. Учащиеся и преподаватели имеют право на бесплатную версию Office 365 для образовательных учреждений, в которую входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams и дополнительные инструменты для работы. Также Adobe дарит скидки на одну из самых лучших программ – Adobe Creative Cloud. Она идёт со скидкой 46 % в течение первого года. Тут и Photoshop, и Premiere, и Acrobat, и 100 Гб в хранилище.
Приложения
Наличие студенческого даёт возможность получить скидку в некоторых сервисах. Например, подписку в AppleMusic, BOOM, Яндекс.Музыка можно купить всего за 75 рублей в месяц – почти вполовину дешевле, чем по обычному тарифу. Платформа YouTube также делает скидки студентам. У них можно оформить подписку на Premium за 125 рублей в месяц вместо 249.