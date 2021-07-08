Вячеслав Гладков высказался о нехватке парковочных мест в Белгороде

Posted 8 июля 2021, 08:18
Published 8 июля 2021, 08:18
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Жители микрорайона Новая жизнь сообщили на прямой линии главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о сильной нехватке парковочных мест. Руководитель региона отметил, что не знал об этой проблеме и что в целом концепция «двора без машин» ему нравится, потому что это экология, здоровье и безопасность детей, однако она доставляет и неудобства.
Проблема автомобилизации была, есть и будет. Не секрет, что количество машин в каждой семье растёт. Мой подход простой — чем больше мы ходим ногами и пользуемся экологичным транспортом, тем меньше у нас проблем. Хотя понимаю, что у нас есть ИЖС, где пешком не находишься и нужно компромиссное решение искать. Вячеслав Гладков
Кроме того, глава Белгородской области отметил, что крупные застройщики хотят уменьшить нормативы по парковкам, чтобы снизить стоимость жилья в новых домах. Гладков уверен, что если так и сделают, то проблем с нехваткой парковочных мест будет ещё больше. Власти намерены тщательно проработать этот вопрос.
Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщал, что в областном центре станет больше платных парковок. Так, в этом году их число увеличится на 2,2 тысячи, а время бесплатной стоянки сократится с получаса до 15 минут.
Бесплатными парковки в Белгороде сделали для электрокаров. С 1 июля владельцы экологичных автомобилей могут бесплатно оставлять свой транспорт на парковках города.