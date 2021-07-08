Вячеслав Гладков высказался о нехватке парковочных мест в Белгороде

Проблема автомобилизации была, есть и будет. Не секрет, что количество машин в каждой семье растёт. Мой подход простой — чем больше мы ходим ногами и пользуемся экологичным транспортом, тем меньше у нас проблем. Хотя понимаю, что у нас есть ИЖС, где пешком не находишься и нужно компромиссное решение искать. Вячеслав Гладков