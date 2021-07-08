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Posted 8 июля 2021, 08:18

Published 8 июля 2021, 08:18

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Вячеслав Гладков высказался о нехватке парковочных мест в Белгороде

8 июля 2021, 08:18
Сюжет
Парковка
Руководитель региона отметил, что концепция «дворов без машин» хороша, однако рост числа автомобилей доказывает, что нужно искать другие пути решения проблемы.

Жители микрорайона Новая жизнь сообщили на прямой линии главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о сильной нехватке парковочных мест. Руководитель региона отметил, что не знал об этой проблеме и что в целом концепция «двора без машин» ему нравится, потому что это экология, здоровье и безопасность детей, однако она доставляет и неудобства.

Проблема автомобилизации была, есть и будет. Не секрет, что количество машин в каждой семье растёт. Мой подход простой — чем больше мы ходим ногами и пользуемся экологичным транспортом, тем меньше у нас проблем. Хотя понимаю, что у нас есть ИЖС, где пешком не находишься и нужно компромиссное решение искать. Вячеслав Гладков

Кроме того, глава Белгородской области отметил, что крупные застройщики хотят уменьшить нормативы по парковкам, чтобы снизить стоимость жилья в новых домах. Гладков уверен, что если так и сделают, то проблем с нехваткой парковочных мест будет ещё больше. Власти намерены тщательно проработать этот вопрос.

Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщал, что в областном центре станет больше платных парковок. Так, в этом году их число увеличится на 2,2 тысячи, а время бесплатной стоянки сократится с получаса до 15 минут.

Бесплатными парковки в Белгороде сделали для электрокаров. С 1 июля владельцы экологичных автомобилей могут бесплатно оставлять свой транспорт на парковках города.

#Новости#Общество#Белгородская область#Парковка#Губернатор#Эксклюзив#Юрий Галдун#Белгород#Вячеслав Гладков
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