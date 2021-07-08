О чём говорил Вячеслав Гладков на прямой линии 7 июля

На прямую линию к Гладкову обратились жители Белгорода с просьбой воспрепятствовать замене плитки на асфальт. Руководитель региона ответил, что подобных планов нет, и подчеркнул, что тротуарная плитка в разы эффективнее с точки зрения капитального и текущего ремонта. Что касается покрытия, которое есть в Белгороде сейчас, то оно немного «устало» и требует обновления.