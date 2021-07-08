О чём говорил Вячеслав Гладков на прямой линии 7 июля

Posted 8 июля 2021, 10:06
Published 8 июля 2021, 10:06
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
7 июля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию в соцсети. По данным регионального правительства, белгородцы задали главе региона больше тысячи вопросов, однако за час эфира Гладков успел ответить на 54. Обратную связь на обращения, которые не прозвучали на прямой линии, белгородцы получат в течение суток.
Строительство
Одним из первых для рассуждений стал вопрос о проблемах в работе департамента строительства и транспорта Белгородской области. По словам Гладкова, недоработки ведомства заключались в планировании и подготовке проектно-сметной документации. В качестве примере глава региона привёл случай, когда чиновники заключили контракт на капремонт здания и убрали из перечня работ ремонт кровли.
Исправить ситуацию власти надеются с помощью срочной корректировки планов в строительной отрасли, чтобы в 2022 году не допустить подобной ситуации.
Отметим, бывшего начальника депстроя и транспорта Евгения Глаголева сначала уволили, а потом арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Плитка vs Асфальт
На прямую линию к Гладкову обратились жители Белгорода с просьбой воспрепятствовать замене плитки на асфальт. Руководитель региона ответил, что подобных планов нет, и подчеркнул, что тротуарная плитка в разы эффективнее с точки зрения капитального и текущего ремонта. Что касается покрытия, которое есть в Белгороде сейчас, то оно немного «устало» и требует обновления.
В конце июня мэр Белгорода Юрий Галдун заявлял, что хочет отказаться от плитки в городе, потому что она создаёт проблемы велосипедистам, самокатчикам и мамам с колясками.
Стройматериалы на дом в кредит
В ответ на жалобу белгородца, который заявил о высоких ценах на строительные материалы, глава региона сообщил, что намерен проработать вопрос с областным правительством и Федеральной антимонопольной службой.
В качестве меры поддержки в Белгородской области могут ввести льготные кредиты до 500 тысяч рублей на достройку частных домов.
Собственность в Новой жизни через суд
В регионе продолжаются баталии у участников проекта «Новая жизнь»: на протяжении нескольких лет белгородцы не могут оформить полученные квартиры в собственность.
Глава региона рассказал, что люди вынуждены обращаться в суд, чтобы провести законную процедуру. По словам Гладкова, в Белгороде иски подали около 900 человек. Проблему обещают решить в скором времени.
Локдаун в Белгородской области
Несмотря на рост заболеваемости, в регионе не планируют вводить жёсткие ограничения из-за ковида. Что касается вакцинации, то Вячеслав Гладков не совсем доволен её темпами и призывает сделать прививки от коронавируса, чтобы избежать тяжёлых последствий новой инфекции.
«Бурьян» на клумбах Белгорода заменят на однолетники
Вячеслав Гладков заявил, что его не устраивает ситуация на аллеях областного центра. Руководитель региона назвал многолетние растения «бурьяном» и отметил, что в центре столицы не место таким урбанистическим изыскам.
По словам Вячеслава Гладкова, за Вечным огнём в Белгороде уже заменили многолетние растения на однолетние. Подобную работу будут вести и дальше, ориентируясь на дозированность видов озеленения.
Что будет с троллейбусами в Белгороде
Житель областного центра написал главе региона с просьбой не убирать троллейбусы, чтобы не исчезла альтернатива автобусам. Гладков поддержал белгородца и отметил важность электротранспорта.
Однако проблема кроется в инфраструктуре и состоянии троллейбусного парка. Гладков оценил состояние последнего как «очень тяжёлое». Заняться этим вопросом глава региона пообещал в ближайшее время.
Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун заявлял о возможном отказе от троллейбусов из-за их неповоротливости, дороговизны и устаревшей инфраструктуры. Заменить привычный для белгородцев вид общественного транспорта Галдун предлагал на электробусы.
Это капучино? — Нет, это ржавая вода в Репном
Жители региона продолжают жаловаться главе региона на проблемы с водоснабжением. Так, на прямую линию поступило сообщение о том, что в селе Репное полгода из крана течёт ржавая вода.
Вячеслав Гладков отметил, что региональное правительство тщательно работает, чтобы решить накопившиеся проблемы с водой. Власти намерены реализовать программу по обеспечению жителей чистой водой за два года вместо трёх лет. На работы направят порядка 3,5 млрд рублей.
По словам руководителя региона, главы муниципалитетов еженедельно отчитываются ему о проделанной работе по мероприятиям программы. Сам Гладков регулярно проводит опросы и держит ситуацию с водой на личном контроле.