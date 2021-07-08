Гладков: Троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии

Posted 8 июля 2021, 05:32
Published 8 июля 2021, 05:32
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
На прямой линии 7 июля белгородцы попросили главу региона Вячеслава Гладкова дать поручение мэру областного центра Юрию Галдуну заняться общественным транспортом, а именно не убирать троллейбусы, чтобы не исчезала реальная альтернатива автобусам.
Гладков отметил, что троллейбус — экологичный транспорт и регион должен заботиться о природе, однако вся проблема в инфраструктуре, которая сейчас переживает не лучшие моменты.
Троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии. Нужны огромные средства, которые необходимо направить на разрешение (проблемы — прим. ред.). Не могу сказать, что я этим очень плотно занимался — пока ещё руки не дошли. Надеюсь, что в ближайшее время смогу этому уделить достойное внимание и тогда уже выйду на обсуждение этой темы. Вячеслав Гладков
Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщал, что примерно через год город намерен отказаться от троллейбусов. По мнению главы администрации, они слишком неповоротливые и мешают движению автомобилей и другого транспорта, а также требуют огромных эксплуатационных затрат. Заменить троллейбусы мэр планирует на электробусы, однако они пока слишком дорогие для Белгорода.
Стоит отметить, что последнее слово по поводу замены троллейбусов на электробусы будет за жителями Белгорода. Если они скажут: «Нет, мы хотим троллейбусы», то в областном центре останутся именно они.