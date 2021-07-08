Гладков: Троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии

Троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии. Нужны огромные средства, которые необходимо направить на разрешение (проблемы — прим. ред.). Не могу сказать, что я этим очень плотно занимался — пока ещё руки не дошли. Надеюсь, что в ближайшее время смогу этому уделить достойное внимание и тогда уже выйду на обсуждение этой темы. Вячеслав Гладков